Як захистити свій сад від сніжної навали: корисні поради

Як захистити свій сад від сніжної навали

Багато популярних рослин, від вічнозелених ялівців та кедрів до раноцвітних азалій, уразливі перед зимовими заметами. Снігова шапка на великих або плоских листках може легко обірвати гілки, а кущі з густою верхньою частиною ризикують «розсипатися» під вагою снігу. Також особливо уразливі рослини з горизонтальними гілками чи ті, які були погано обрізані восени.

Головна небезпека — вага снігу, яка буквально «розкриває» кущі та дерева, про це розповіло видання Martha Stewart.

Підготовка саду до снігової зими

Прибрати та полити. Перед снігопадом важливо почистити сад від сухого листя, гілок та сміття. Обрізайте відмерлі пагони та поливайте рослини, щоб вони не страждали від пересихання.

Утеплити ґрунт . Шар мульчі чи соломи товщиною 7–12 см допоможе захистити корені та ґрунт від промерзання. При цьому мульча не повинна торкатися стебел рослин, адже це зменшує ризик гниття.

Захистити ніжні рослини. Для чутливих квітів і рослин у горщиках підійдуть теплі покривала, старі простирадла чи мішковина. Потрібно накривати їх акуратно, щоб сніг не накопичувався всередині, та краще перемістити горщики у захищеніше місце.

Фізичні конструкції. У регіонах із регулярними заметами можна спорудити невеликий дерев’яний каркас над кущами чи деревами, він допоможе снігу скочуватися та не ламати гілок. Також рослини можна акуратно зв’язати, щоб сніг не розсипав їх назовні.

Як сніг допомагає рослинам

Цікаво, що сніг не завжди ворог, він чудово утеплює ґрунт і корені, підтримує постійну температуру навколо крони та захищає вічнозелені від сухого зимового вітру. Природну «ковдру» зі снігу можна навіть не прибирати повністю, адже він сам розтане протягом одного чи двох днів та не завдасть шкоди.

Після снігопаду уважно перевірте кущі та дерева. Якщо гілки згинаються, не трясіть їх — це може спричинити тріщини. Використовуйте м’яку щітку чи віник, щоб обережно зняти сніг із нижніх гілок, поступово рухайтеся вгору.

Зима — це не час боятися за свій сад, а можливість показати турботу про нього. Трохи підготовки, утеплення та акуратне прибирання снігу допоможуть вашим рослинам пережити навіть найважчі заметілі. А коли прийде весна, вони зустрінуть сонце здоровими та красивими.