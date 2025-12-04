Як захистити троянди після перших заморозків: дієві поради

Як захистити троянди після перших заморозків / © ALS Association

Реклама

Видання Real Simple розповіло про перевірені поради, які допоможуть вашим трояндам пережити холод і прокинутися ще сильнішими навесні. Перш за все, рослинам потрібна підготовка до зимового спокою.

Припиніть обрізання та підживлення. Будь-який новий ріст буде вразливим і може загинути від морозу.

Очистьте ґрунт навколо рослин. Видаліть опале листя та сміття, щоб уникнути зимових хвороб і шкідників.

Ізолюйте основу троянд. Насипте 20–30 см ґрунту, компосту чи мульчі навколо основи, щоб захистити коріння та корону рослини.

Глибоко полийте перед замерзанням. Волога земля утримує тепло та зменшує ризик пошкоджень.

Додаткові способи захисту від морозу

Регулярно додавайте свіжий шар мульчі для ізоляції.

Використовуйте чисте сухе листя зверху для додаткового утеплення.

Уникайте ходіння по замерзлому ґрунту, щоб не ущільнити коріння.

Троянди у горщиках

Коріння контейнерних рослин вразливіше до холоду, тому треба:

Перемістити горщики у неопалюване, але захищене місце, наприклад, гараж, веранда чи комора з температурою вище нуля.

Уникайте теплих кімнат: це може занадто рано ввести рослину в активний ріст.

Поливати рідко — приблизно раз на місяць.

Навесні поступово повертаємо рослини на вулицю, щоб уникнути стресу від перепадів температур.

Підготовка в’юнких троянд

В’юнкі троянди особливо вразливі, довгі стебла можуть ламатися через вітер, лід або різкі коливання температури.

Реклама

Після першого морозу стебла краще обережно зв’язати м’якою мотузкою чи, за можливості, покласти на землю та накрити мульчею, соломою чи тканинним укриттям.

Якщо стебла не можна покласти, залиште їх вертикально, оберніть спеціальною садовою тканиною, яка пропускає повітря.

Морозобоїни

Пошкоджені троянди проявляють:

почорнілі стебла,

зморщені бутони,

в’яле чи знебарвлене листя,

коричневі чи чорні плями.

Не поспішайте обрізати рослини, деякі стебла можуть ожити навесні.

Поступово прибирайте мульчу та укриття, коли температура стабільно перевищує нуль. Повільне зняття захисту допомагає уникнути стресу рослини під час весняних перепадів погоди.

З правильним доглядом навіть після суворої зими ваші троянди зустрінуть весну здоровими, квітучими та готовими тішити своєю красою.