Як захистити улюбленця від спеки: правило 5 секунд / © Associated Press

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Коли температура за вікном підіймається, ми дістаємо легкий одяг, п’ємо більше води, шукаємо тінь і вмикаємо кондиціонер. А от домашні улюбленці не можуть самостійно сказати, що їм спекотно.

Саме тому влітку відповідальність за їхній комфорт особливо важлива. Причому спека може бути небезпечною навіть тоді, коли нам самим здається, що день просто приємно теплий. Видання RTÉ нагадує, що ризик перегрівання залежить не лише від температури повітря. Значення мають порода, вік, вага, стан здоров’я та рівень фізичної активності тварини.

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Хто найважче переносить спеку

Деякі породи собак особливо чутливі до високих температур. Передусім це брахіцефальні, тобто короткоморді породи, яким складніше ефективно охолоджувати організм. До групи підвищеного ризику належать:

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чау-чау

бульдоги

французькі бульдоги

бордоські доги

хорти

боксери

англійські спрингер-спанієлі

кавалер-кінг-чарльз-спанієлі

мопси

золотисті ретривери

стаффордширські бультер’єри

Серед котів особливо уважними варто бути власникам:

перських

британських довгошерстих

гімалайських котів

шотландських висловухих

Втім, це не означає, що інші тварини можуть безтурботно проводити весь день на сонці. Вік, зайва вага, низька фізична форма чи інтенсивні навантаження також можуть збільшувати ризик перегрівання.

Вода

Найпростіше правило спекотного дня: у тварини постійно має бути доступ до свіжої води. Перевіряйте миску частіше, ніж зазвичай, та регулярно доливайте воду. Якщо тварині складно пересуватися, поставте миску ближче до її улюбленого місця відпочинку.

Деяким вихованцям сподобається невелика кількість льоду у воді, мов своєрідний літній бонус.

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Подбайте й про повітря, провітрюйте приміщення, а за безпечних умов можна використовувати вентилятор. Однак важливо, щоб тварина могла відійти від потоку повітря, якщо їй це некомфортно.

Тінь

Одна з найнебезпечніших помилок — залишити тварину там, де швидко накопичується тепло. Зимовий сад, засклений балкон, місце біля сонячного вікна чи автомобіль можуть перетворитися на пастку буквально за короткий час.

Особливо небезпечний автомобіль. Навіть якщо на вулиці лише 22°C, температура всередині машини протягом години може піднятися приблизно до 47°C. Тому правило максимально просте: ніколи не залишайте тварину саму в автомобілі у спеку.

Удома та на вулиці в улюбленця завжди має бути можливість перейти у прохолодне затінене місце.

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Правило п’яти секунд

Одна з найкорисніших літніх перевірок стосується асфальту. Перш ніж вирушати із собакою на прогулянку, прикладіть долоню до тротуару чи іншого покриття приблизно на 5 секунд.

Якщо поверхня настільки гаряча, що вам боляче тримати руку, для лап вашого собаки вона теж надто гаряча. Розпечений асфальт може спричинити опіки подушечок лап, навіть якщо сама температура повітря здається цілком терпимою.

Тому у спекотні дні краще перенести активні прогулянки на ранній ранок або вечір, коли поверхні та повітря вже прохолодніші. А денну прогулянку зробити коротшою та спокійнішою.

Не забувайте про бліх і кліщів

Тепла погода — комфортна не лише для домашніх улюбленців, а й для паразитів. Улітку особливо важливо не пропускати планові оброблення від бліх і кліщів. Навіть якщо вони не становлять безпосередньої загрози життю у кожному випадку, паразити можуть спричиняти свербіж, подразнення та значний дискомфорт. А лікування наслідків — додаткові витрати та зайвий стрес для тварини.

Тож літній догляд — це не тільки вода та прохолода, а й регулярна профілактика.

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