Як заморозити лимони, щоб зберегти їх свіжими: дієві хитрики

Лимон / © Credits

Реклама

Видання Martha Stewart звернулося за порадами до фермерів, щоб дізнатися, чи можна заморожувати лимони та як робити це правильно, і все дуже просто. Тут важливо памʼятати, що заморожування зберігає смак і аромат, наче лимон щойно зірвали з дерева.

Навіщо заморожувати лимони

вони зберігають свіжий смак до кількох місяців

їх легко додати у страви, напої, десерти

це економно, адже якщо ви купили сезонні чи акційні, то можете їх довго використовувати

заморожені лимони не втрачають ароматні олії та кислотність

Тож якщо у вас є морозилка, у вас завжди буде доступ до ідеальної порції цитрусової свіжості.

Заморожування цілих лимонів

Помийте та ретельно висушіть лимони. Волога може створювати крижану кірку. Покладіть лимони на тарілку чи дошку, застелену пергаментом, і заморозьте до твердості. Перекладіть у герметичний пакет або контейнер. Так шкірка не пошкодиться, а аромат не втратиться. Зберігайте у задній частині морозилки. Саме там температура найстабільніша. Біля дверцят лимони можуть «підтанути» та знову замерзнути, від цього вони стануть водянистими.

Цілі лимони можна зберігати до 4 місяців із збереженням смаку і соковитості. З часом вони все ще залишатимуться безпечними, але аромат може бути слабшим.

Реклама

Розморожування цілих лимонів

Просто залиште на столі на 2 години чи натріть цедру одразу з замороженого лимона, а сік вичавіть після розмороження. Цей лайфгак люблять кондитери, адже аромат залишається максимально яскравий.

Заморожування лимонного соку

Це найзручніший спосіб мати під рукою точну порцію лимонної кислотності.

Вичавіть свіжий сік. Розлийте у формочки для льоду. Заморозьте, вискочіть кубики та перекладіть у пакет.

Один кубик — це 1 ст. л соку, ідеально для рецептур.

Використання заморожених кубиків

у воду, лимонад, чай, коктейлі (джин-тонік)

у супи, соуси та соте для балансування смаку

у глазурі та креми для випічки

для запобігання потемнінню яблук, авокадо чи артишоків

у святкові напої, можна заморозити разом з травами та квітами

Це не лише смачно, але й дуже красиво. Такий лимонний заморожений сік зберігається близько 9 місяців. Але свіжий цитрус такий смачний, що навряд хтось протримає сік у морозилці так довго.

Реклама

Заморожування лимонної цедри

Цедра — це концентрована ароматна олія, тому вона чудово зберігається.

Натріть цедру зі свіжих сухих лимонів. Розподіліть тонким шаром на пергаменті та заморозьте. Перекладіть у баночку чи контейнер.

Заморожена цедра зберігає свій аромат до 3 місяців. Її також можна висушити та змішувати з сіллю, цукром або спеціями. Це чудова основа для маринадів, випічки та салатних заправок.

Поради

Не зберігайте лимони у транспортній сітці. Перекладіть їх одразу після покупки.

Цитрус із доставлення не тримайте у коробці. Одразу заносьте всередину дому.

Завжди мийте лимони перед використанням. Особливо перед заморожуванням.

Лимони — це маленький інвестиційний фонд у свіжість вашого меню. Заморожування допомагає мати ароматне «літо» під рукою цілий рік — у правильній кількості, у будь-якому вигляді та у будь-який момент. Сміливо заморожуйте та натхненно готуйте, і нехай у домі завжди буде місце для «лимонного сонця».