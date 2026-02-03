Як заощадити час на приготуванні їжі / © Associated Press

Правильна організація кухні та трохи планування можуть перетворити щоденне приготування їжі з виснажливого процесу на швидкий та навіть веселий ритуал.

Видання Real Simple надало поради, які допоможуть вам швидше готувати, економити гроші та насолоджуватися домашніми стравами, і не повторювати щоразу одне й те саме.

Різноманітність із соусами. Якщо ви готуєте однакові продукти весь тиждень, наприклад, курку, використовуйте різні готові соуси. Чімічурі, медово-часниковий, тайський чилі чи соус «баффало», вони змінюють смаки, а ви ніколи не втомитеся від одного й того ж меню.

Використовуйте аерофритюрницю. Ця сучасна «сковорідка без олії» не тільки для крилець. У ній можна готувати котлети, піцу чи овочі швидше, ніж у духовці та при цьому мити менше посуду.

Готуйте у великих порціях. Наприклад, великої каструлі із вареним рисом легко вистачить на кілька днів. Можна до нього додавати курку, рибу чи навіть тофу.

Мультиварка. Це — справжня паличка-виручалочка. Все складаєте всередину та прилад робить майже всю роботу за вас. Ідеально для супів, рагу та тушкованих страв на кілька днів.

Організуйте холодильник . Складання продуктів на полички одразу після закупівлі допомагає швидше орієнтуватися у наявних інгредієнтах та уникнути псування їжі.

Спробуйте додаток для планування страв. Сьогодні є безліч мобільних додатків, які допомагають скласти список закупівель та план страв на тиждень. Це зменшує стрес і економить час у кухні.

Підготуйте овочі заздалегідь . Мити овочі, різати броколі, брюссельську капусту чи гарбуз — робіть це на вихідних, щоб щодня швидко готувати свіжі страви.

Купуйте розумно . Ставте акцент на продукти, які довго зберігаються та підходять для різних страв, наприклад, бобові, заморожені овочі, фрукти, картопля чи банани.

Використовуйте побутові «хитрощі». Наприклад, чисту пляшку від кетчупу можна використати для тіста, а два фінпакети — для подвоєння обсягу зберігання продуктів.

Робіть трохи більше для залишків . Залишки — найпростіший спосіб приготувати щось на майбутнє. Сьогоднішню курку можна нашаткувати та додати у салат завтра, і кожен день буде різноманітним.

Правильно заморожування. Поділіть страви на порції та зберігайте у морозилці у контейнерах або пакетах. Так навіть у найзавантаженіший день у вас буде готовий обід або вечеря.

Приготування «на тиждень вперед» — це не лише про економію часу, а й про зменшення стресу та насолоду від здорової їжі. Навіть невеликі кроки роблять кулінарну рутину легшою. Почніть з однієї страви чи одного приймання їжі на день, а потім розширюйте та тиждень на кухні стане комфортним і навіть приємним.