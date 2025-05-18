Як запобігти усадці тканини під час прання: поради, які врятують ваш одяг / © Credits

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Усадка тканини, особливо бавовни, — найпоширеніша помилка під час догляду за одягом. Але гарна новина — цього можна уникнути. Навіть якщо шкода вже заподіяна, є способи її виправити. Видання Real Simple розповіло, як попередити усадку тканини, врятувати вже зменшений одяг і надовго зберегти речі у бездоганному стані.

Чому тканини «сідають» під час прання чи сушіння

Усадка тканини — це результат впливу високої температури, вологи та механічного тертя. Схильні до цього натуральні волокна: бавовна, льон, вовна та шовк.

Особливо швидко збігається бавовна, адже її волокна під час виробництва розтягуються, а під час прання та сушіння повертаються до природного стану — скорочуються. Саме тому бавовняні речі часто зменшуються після першого ж циклу у сушарці чи гарячій воді.

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Як правильно прати бавовну та інші натуральні тканини

Дотримуйтеся температурного режиму

Періть у холодній чи ледь теплій воді (до 30°C). Це знижує ризик усадки та зберігає яскравість кольорів.

Уникайте використання гарячої води — навіть якщо здається, що це краще для дезінфекції. Ліпше оберіть делікатне прання з правильним мийним засобом.

Сортуйте білизну за типом тканини

Не змішуйте в одному циклі бавовну з вовною, синтетику з льоном.

Тканини з різними властивостями по-різному реагують на воду, тепло та механіку барабана.

Використовуйте делікатний режим прання

Зменште кількість обертів віджимання.

Обирайте «ручне прання» чи «делікатне» — це зменшує зношення тканини.

Як правильно сушити речі, щоб уникнути усадки

Не сушіть натуральні тканини у сушарці. Бавовна, шерсть, шовк — усе це краще сушити на повітрі, а не в електричній сушарці. Висока температура у поєднанні з механічним обертанням — головний винуватець зменшення речей.

Сушіть одяг горизонтально. Для вовни, трикотажу та делікатних тканин найкраще розкладати одяг на рівній поверхні, поклавши на рушник. Так речі не розтягуються та не деформуються.

Виймайте з пральної машини до повного висихання. Особливо це стосується бавовни: виймайте речі, поки вони ще трохи вологі та досушуйте на свіжому повітрі чи на сушарці без нагрівання.

Як врятувати одяг, який уже сів

Якщо ви випадково зменшили улюблену футболку чи кофту — не панікуйте. Є спосіб «повернути» їй майже первісний розмір.

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Що робити:

Повністю змочіть одяг прохолодною водою. Покладіть на рівну поверхню — стіл чи рушник. Обережно розтягніть річ до бажаного розміру. Робіть це рівномірно, уникайте різких ривків. Щоб зафіксувати форму, використайте вантажі: наприклад, банки з консервами чи книги. Залиште сохнути на повітрі, проте не пересушуйте.

Цей метод особливо ефективний для бавовни та трикотажу.

Тканини, які найчастіше дають усадку

Високий рівень усадки:

Бавовна — прати у холодній воді, не сушити.

Вовна — прати вручну, сушити горизонтально.

Віскоза — уникати води — краще сухе чищення.

Середній рівень усадки:

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Льон — сушити на повітрі, відпарювати.

Шовк — хімчистка чи делікатне прання.

Як вибирати одяг, щоб уникати проблем з усадкою

Читати етикетку — найпростіше правило, яке ми часто ігноруємо.

Обирайте попередньо усаджені тканини — їх вже обробили під час виробництва.

Віддавайте перевагу змішаним волокнам: наприклад, бавовна з еластаном.

Усадка тканини — не вирок. Це лише сигнал, що ваш гардероб потребує трохи більше уваги. Правильна температура, делікатне прання, сушіння на повітрі та уважність до деталей допоможуть зберегти улюблені речі у гарному стані надовго.