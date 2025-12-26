Як зберегти красу пуансетії на всю зиму: 3 корисні поради

Пуансетія / © Credits

Реклама

Існує багато святкових рослин, які ви можете придбати протягом зимових місяців. До них належать різдвяний кактус, амариліс, жасмин та пуансетія.

Пуансетія відома своїм яскравим червоним листям. Хоча догляд за нею досить простий, правильне розміщення та полив можуть бути складними протягом холодних місяців.

Експертка з кімнатних рослин Клер Бішоп поділилася з Еxpress.co.uk порадами для всіх, хто має рослину або отримав її в подарунок на Різдво.

Реклама

Оберіть світле місце

Вибір правильного місця для вашої пуансетії є ключовим. Пуансетії люблять багато світла, тому їх слід розмістити у світлому місці, де вони отримуватимуть щонайменше шість годин непрямого сонячного світла на день.

Однак слід уникати прямих сонячних променів, оскільки це може обпалити листя рослини. Будучи тропічними рослинами, пуансетії також люблять тепло, тому їх слід тримати подалі від вікон та інших місць, оскільки це може призвести до опадання квітів рослини.

Поливання рослини

Цю святкову кімнатну рослину потрібно поливати лише тоді, коли ґрунт помітно сухий на дотик.

Це залежить від температури вашого приміщення, тому рослину може потрібно поливати кожні кілька днів або раз на тиждень, залежно від довкілля.

Реклама

Пуансетії не будуть вам вдячні за перезволожений ґрунт, тому переконайтеся, що вони посаджені в горщик з хорошим дренажем.

Вони також люблять вологе середовище, тому листя пуансетії буде корисно регулярно обприскувати, що має запобігти їх висиханню, коли взимку у вас увімкнено опалення.

Підживлення пуансетії

За словами експерта з рослин, пуансетії підійдуть підживлення, щоб вони процвітали довго.

Клер рекомендувала щомісячне підживлення рідким рослинним добривом.