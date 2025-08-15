Як зберегти квітучий сад під час відпустки: 10 дієвих порад

Повернутися з відпустки та побачити замість зеленого раю пожовклі газони та зів’ялі квіти — сценарій, якого можна легко уникнути. Видання Woman&Home розповіло, про дієві та перевірені поради від досвідчених садівників, щоб ваш сад залишився живим і здоровим навіть без вашої присутності.

Приведіть клумби до ладу перед від’їздом. За день-два до відпустки прополіть грядки, видаліть бур’яни, сухе листя та відцвілі бутони. Це не лише зробить ваш сад охайним, а й збереже силу рослин для нового цвітіння. Не садіть нові рослини перед поїздкою, адже вони потребують частого поливу та догляду. Краще заплануйте садіння на осінь.

Використайте капілярний полив. Поставте горщики на спеціальні капілярні мати чи зробіть їх власноруч. Це система, де вода подається до рослини через тканину чи шнур і квіти «п’ють» стільки, скільки їм потрібно. Бюджетний варіант, це опустити один кінець бавовняного шнура у відро з водою, а другий покладіть на землю у горщику, так волога потроху надходитиме до коріння.

Полийте рослини перед самим виїздом. Зробіть це вранці чи ввечері, коли сонце менш активне. Поливайте рясно, до зволоження ґрунту на глибину, де розташовані корені. Потім замульчуйте клумби компостом або корою, щоб волога довше зберігалася.

Дайте газону легкий полив. Якщо прогноз обіцяє спеку, за день до відпустки добре зволожте газон. Трава витримає 1–2 тижні без поливу, але легке зрошення перед від’їздом допоможе їй швидше відновитися. Для тривалої поїздки встановіть таймер зрошення чи попросіть сусідів допомогти.

Не косіть газон надто коротко. Перед відпусткою не робіть «під нуль», адже коротка трава швидко пересихає. Оптимально зняти не більше як третину довжини. Довші стебла краще утримують вологу та захищають коріння від перегріву.

Перенесіть горщики у тінь. Полийте їх, а потім поставте у місце, захищене від прямих сонячних променів, але відкрите для дощу. Якщо зберете всі разом, створите вологіший мікроклімат.

Подумайте про автоматичну систему поливу. Крапельне зрошення — найефективніший варіант, бо вода надходить одразу до коренів і не випаровується. Можна додати таймер і датчик вологості ґрунту, щоб уникнути перевитрати води.

Замульчуйте клумби. Шар мульчі у 5–7 см з кори, тирси чи навіть старих рушників у горщиках зменшить випаровування вологи до 75%, захистить від бур’янів і перегріву ґрунту.

Зберіть врожай перед поїздкою. Стиглі овочі та фрукти зберіть заздалегідь. Їх можна заморозити, зробити варення чи подарувати сусідам. Так ви уникнете псування плодів і подовжите плодоношення рослин.