Як зібрати насіння базиліку та виростити ароматну грядку наступного року / © Associated Press

Реклама

Проте на відміну від багатьох трав, базилік не є багаторічником, він не відновлюється самостійно з року у рік. Але це зовсім не означає, що доведеться купувати розсаду щосезону, про це розповіла садівниця Nicole Johnsey Burke. Секрет простий, базилік щедро дарує насіння та, якщо його зібрати правильно, ви зможете вирощувати улюблену зелень щороку абсолютно безплатно.

Після активного росту та цвітіння базилік утворює дрібні квіткові колоски. Коли вони підсихають і стають коричневими, у них формуються маленькі чорні насінини. Саме у цей момент рослина готова поділитися майбутніми врожаями.

Як зібрати насіння

Дочекайтеся повного висихання суцвіть. Краще робити це у суху сонячну погоду, щоб насіння не було вологим. Акуратно зріжте квіткові стебла. Використовуйте садові ножиці, щоб не пошкодити інші частини рослини. Вибийте насіння. Сухі суцвіття можна обережно потерти між пальцями чи постукати над чистою мискою, або папером. Просушіть зібране насіння. Залиште його у сухому темному місці на 2–3 дні, щоб уникнути появи плісняви. Правильне збереження. Використовуйте паперові конверти чи баночки з кришкою, але підпишіть дату збору.

Як посіяти базилік наступного року

У відкритий ґрунт висівайте насіння у травні, коли мине загроза заморозків. Для розсади, наприкінці березня — початку квітня. Насіння сіють на 0,5–1 см. Базилік любить тепло, сонце та помірний полив. Видаляйте квіткові пагони на початку сезону, щоб стимулювати ріст листя.

Якщо наприкінці літа ви дасте кільком кущикам базиліку відцвісти, то вже наступного року отримаєте власний «ароматний банк насіння». А якщо ще й трохи струсите насіння одразу у грядку восени, весною з’являться самосіви та ви матимете свіжу зелень без зайвих зусиль.

Реклама

Базилік — не просто однорічна рослина, а маленька фабрика насіння. Зібравши його один раз, ви забезпечите собі ароматні врожаї на довгі роки. І головне — це абсолютно безплатно, корисно та дуже приємно для кожної господині.