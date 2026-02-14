Як зберегти свіжість зрізаних квітів / © Associated Press

Букет свіжих квітів — це не просто прикраса дому. Він створює атмосферу, підіймає настрій та додає затишку. Проте вже через кілька днів більшість квітів починає в’янути, а листя та пелюстки жовтіють. Чи можна цього уникнути, розповіло видання Martha Stewart. Відповідь — так і для цього не потрібні дорогі засоби чи спеціальні умови. Достатньо кількох простих кроків, які флористи використовують щодня.

Чиста ваза

Почніть із чистої вази. Бактерії — головний ворог свіжих квітів. Якщо налити воду у брудну вазу, ваші тюльпани чи троянди швидко втратять красу. Змішайте 1 частину хлору на 10 частин води, ретельно очистьте вазу та добре прополощіть.

Обрізайте правильно стебла

Стебла квітів потрібно обрізати під кутом 45°, адже це збільшує площу всмоктування води та запобігає їх «лежанню» на дні вази. Для дерев’янистих стебел використовуйте садові ножиці, для ніжних — гострі ножиці чи ніж. Ідеально — обрізати стебла під водою, щоб уникнути повітряних бульбашок, які блокують її.

Видаляйте зайве листя та пелюстки

Листя, яке опиняється у воді, швидко гниє та стає джерелом бактерій. Обов’язково видаляйте листя, яке опускається нижче рівня води. Також варто видаляти вже пожовклі пелюстки, щоб букет мав доглянутий вигляд.

Підгодовуйте квіти

Квіти люблять цукор та кислоту — це допомагає їм поглинати воду. Готові суміші для зрізаних квітів забезпечують всі необхідні поживні речовини. Просто додайте пакетик у воду під час розпакування букета.

Якщо під рукою немає спеціальної суміші, можна використати ложку цукру та дрібку лимонної кислоти чи навіть таблетку аспірину. Флористи вважають це перевіреним домашнім способом.

Щоденна зміна води

Вода у вазі повинна бути чистою. Коли ви щодня змінюєте її, то не тільки насичуєте стебла свіжою рідиною, а й запобігаєте накопиченню бактерій, які скорочують життя квітів.

Тримайте букет якомога далі від тепла та прямого сонця

Квіти, як і кімнатні рослини, люблять прохолоду. Пряме сонце, батареї чи теплі підвіконня прискорюють в’янення. Чим прохолодніше кімната, тим довше ваш букет залишатиметься свіжим.

Коли ви дотримуєтеся цих шести простих правил, то зможете насолоджуватися красою букета набагато довше. Чиста ваза, правильне обрізання, видалення листя, підживлення, свіжа вода та прохолодне місце і ваші квіти будуть тішити око, підіймати настрій та створювати атмосферу затишку навіть у холодні зимові дні.