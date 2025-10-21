Як зберегти тепло у домі за менші гроші: 14 способів не змерзнути взимку та холодною осінню / © Credits

Енергія дорожчає, а бажання жити у теплі ніхто не скасовував. На щастя, видання Woman&Home підготували 14 перевірених порад, як зробити оселю теплішою, не вмикаючи батареї на максимум.

Переставте меблі та стане тепліше. Звучить дивно, але іноді холодно не через температуру, а через те, як стоять меблі. Якщо диван або шафа закривають батарею, тепло просто «застрягає». Залишайте хоча б 30 см простору між радіатором і великими меблями. А ліжко краще ставити біля внутрішньої, а не зовнішньої стіни, так воно менше охолоджується.

Тепло у деталях, рятує текстиль. Пледи, подушки, килимки — це не лише про стиль, а й про додатковий шар тепла. Створіть у вітальні «кошик тепла» — кошик з пледами, якими можна накритися під час перегляду вечірнього серіалу. Оберіть м’які фактури, наприклад, оксамит, фліс або бавовну.

Використайте тепло духовки. Після того як приготували запіканку чи курочку, не зачиняйте одразу духовку. Залиште дверцята прочиненими та залишкове тепло обігріє кухню. Головне — переконайтеся, що біля плити немає дітей чи домашніх тварин.

Утепліть підлогу. Щілини між дошками пропускають холод, навіть якщо підлога має ідеальний вигляд. Ущільнювачі для щілин, продаються у будівельних магазинах, або просто килим із вовни. Вовна чудово зберігає тепло та регулює вологість у приміщенні.

Додайте килими. Навіть невеликий килим створює «теплову подушку». Якщо підлога з плитки чи ламінату — це чудовий варіант. Найкраще обирати килимки з натуральних матеріалів, вони не лише теплі, а й додають інтер’єрну м’якості.

Закривайте штори ввечері. Через вікна втрачається до 30% тепла. Тому коли сонце сідає, штори закриваються. У похмурі дні тримайте їх зачиненими, а у сонячні — відкривайте, щоб денне світло «нагрівало» кімнату.

Закрийте камін, якщо не користуєтеся. Навіть неактивний камін може бути джерелом протягів. Якщо не палите його, просто вставте м’яку подушку чи спеціальний ущільнювач. Є й стильні рішення, наприклад, повстяні заглушки з вовни, які перекривають повітря, але залишають мінімальну вентиляцію.

Герметизуйте вікна. Якщо дме з-під рами — це сигнал. Візьміть самосклеювальну ущільнювальну стрічку чи силіконовий герметик і пройдіться по стиках. Це 15 хв роботи та мінус відчуття «вітру в хаті».

Закрийте всі щілини. Не лише вікна, перевірте вентиляційні отвори, витяжки, двері, розетки на зовнішніх стінах. Використайте монтажну піну, каучуковий герметик або навіть звичайний силікон. Це зменшить втрату тепла та прихід небажаних комах.

Додайте ущільнювачі до дверей. Протяги часто приходять знизу. Вихід — поролонові валики, ущільнювальні стрічки чи текстильні «змійки”під дверима. До речі, старий рушник, скручений у рулон, — бюджетна альтернатива.

Повісьте дверну штору. Якщо біля вхідних дверей завжди холодно, повісьте важку штору з термопідкладкою чи оксамиту. Вона не лише зупиняє холод, а й додає елегантності інтер’єру.

Тримайте двері зачиненими. Просте правило, яке реально працює. Не потрібно опалювати весь дім, якщо ти користуєшся лише кількома кімнатами. Закривайте двері та тепло залишиться там, де треба.

Використовуйте вентилятор для розподілу тепла. Якщо маєте камін або буржуйку, поставте маленький вентилятор біля джерела тепла. Він рівномірніше розподіляє тепле повітря по кімнаті. Є навіть спеціальні вентилятори для печей, які працюють без електрики, лише від теплової енергії.