Як зберігати авокадо, щоб воно завжди було ідеальним

Як зберігати цілий плід, розрізаний авокадо чи гуакамоле, та чи можна його заморожувати, розповіло видання Martha Stewart, щоб ви завжди мали під рукою ідеально стигле авокадо.

Нестигле авокадо

Якщо ви придбали авокадо ще трохи зеленим, дайте йому дозріти за кімнатної температури на столі чи у коморі. Важливо, щоб плоди не торкалися одне одного та не лежали купкою, це запобіжить пошкодженню. Так авокадо може дозрівати до 5 днів.

Щоб прискорити процес, оберніть плід у газету чи покладіть у коричневий паперовий пакет і тримайте у теплому місці, наприклад, біля плити. Не кладіть у холодильник, інакше дозрівання сповільниться.

Стигле авокадо

Якщо авокадо вже стигле та ви не готові його використовувати, зберігайте його у холодильнику, щоб подовжити свіжість. Ідеальне місце — відділення для овочів у холодильнику. У такому вигляді плід можна тримати 1–3 дні.

Як зберігати розрізане авокадо

Розрізаний авокадо швидко темніє через окиснення, але цього можна уникнути:

Нанесіть сік лимона чи лайма на м’якуш, це зменшить контакт із повітрям. Щільно обгорніть харчовою плівкою та покладіть у герметичний контейнер. Зберігайте у холодильнику у відділенні для овочів.

За таких умов половинка авокадо залишиться свіжою приблизно на день.

Для нарізаного авокадо:

Покладіть шматочки у миску, змочену соком лайма.

Легко притисніть авокадо, щоб мінімізувати контакт з повітрям.

Зверху накрийте паперовим рушником, змоченим соком, та плівкою.

Чи безпечно їсти потемніле авокадо

Так, м’якуш, який став коричневим, безпечне для споживання, хоча смак і текстура можуть бути неідеальними. Не варто використовувати популярний метод зберігання у воді — він небезпечний, бо може спричинити розмноження бактерій.

Чи можна заморожувати авокадо

Авокадо можна заморожувати, але воно втрачає частину текстури після розморожування:

Очистьте, видаліть кісточку, наріжте скибочками чи кубиками. Збризніть соком лимона чи лайма. Викладіть на пергамент на деко в один шар і заморозьте 1–2 години. Потім перекладіть у контейнер або пакет для морозилки, видаліть зайве повітря.

Заморожене авокадо ідеально підходить для смузі, хумусу, супів або соусів, але менш універсальне для свіжих салатів чи тостів.

Як зберігати гуакамоле

Гуакамоле зберігається так само як нарізаний авокадо, у контейнері з паперовим рушником, змоченим соком лайма, та щільно накритий плівкою у холодильнику. Його краще спожити протягом одного дня.

Авокадо — ніжний та примхливий продукт, але знання правил зберігання допомагає завжди мати під рукою ідеальний плід. Дотримання цих простих правил дозволить насолоджуватися авокадо без стресу та марної трати грошей.