ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
3 хв

Як зберігати яблука, щоб вони залишалися свіжими, соковитими та хрусткими: поради для кожної господині

Яблука — один із найпопулярніших і найуніверсальніших фруктів у раціоні. Вони ідеальні для перекусу, випічки, салатів та домашніх заготівель. Але навіть найсоковитіші яблука можуть швидко втратити свій смак і текстуру, якщо їх неправильно зберігати.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як зберігати яблука, щоб вони залишалися свіжими, соковитими та хрусткими: поради для кожної господині

Як зберігати яблука, щоб вони залишалися свіжими, соковитими та хрусткими: поради для кожної господині / © Associated Press

Щоб ви могли насолоджуватися цим корисним фруктом якомога довше, видання Real Simple зібрало найефективніші поради експертів щодо зберігання як цілих, так і нарізаних яблук. У цій статті ви дізнаєтесь, як подовжити термін зберігання яблук у холодильнику, як правильно їх заморожувати та які сорти зберігаються найкраще.

Чому яблука псуються і як цьому запобігти

На відміну від бананів, яблука здаються міцними та стійкими. Проте їхня шкірка дуже чутлива до пошкоджень. Навіть невеликі подряпини чи вм’ятини прискорюють вироблення газу етилену — природного гормону дозрівання, який змушує фрукти швидше псуватися. Саме тому яблука:

  • не можна кидати чи пересипати, як картоплю;

  • не слід зберігати поруч з іншими фруктами чи овочами — особливо бананами, грушами, томатами;

  • не бажано тримати біля цибулі, часнику чи спецій — яблука легко вбирають запахи.

Скільки можуть зберігатися яблука

  • На столі — 5–10 днів

  • У холодильнику — 4–8 тижнів

  • У льосі — до 6 місяців

  • У морозильній камері — 6–9 місяців

Короткострокове зберігання: для тижня-другого

Якщо ви купили кілограм яблук на тиждень — ось що слід знати:

  • Зберігайте у прохолодному місці. Уникайте сонячного світла — воно нагріває фрукти та прискорює псування.

  • Холодильник — найкращий варіант. Помістіть яблука у нижній ящик для фруктів, бажано — у паперовому пакеті чи окремому контейнері.

  • Не мийте їх заздалегідь. Миті яблука швидше псуються через вологу, яка потрапляє на шкірку.

Лайфгак: якщо у вас багато яблук, зберігайте частину в холодильнику, а частину — в темній коморі. Раз на тиждень змінюйте «партію».

Тривале зберігання: на місяці

Якщо ви повернулися з дачі з ящиком яблук або купили бушель на базарі, настав час створити «домашній льох» — навіть у квартирі. Ось що вам потрібно:

Ідеальні умови:

  • Температура: +0…+4°C (як у холодильнику чи підвалі).

  • Вологість: 80–90% (яблука не повинні пересихати).

  • Темрява: сонце та навіть лампа прискорюють гниття.

  • Повітря: провітрювання важливе — закриті ящики без доступу повітря сприяють розвитку плісняви.

Як організувати зберігання:

  1. Відберіть лише здорові плоди. Навіть одне зіпсоване яблуко може зіпсувати весь ящик.

  2. Загорніть кожне яблуко у папір (газету чи паперовий рушник).

  3. Розкладайте в один шар, не щільно. Краще кілька полиць, ніж гора плодів.

  4. Регулярно перевіряйте. Раз на 2–3 тижні оглядайте запаси — видаляйте яблука, які починають псуватися.

Найкращі сорти для тривалого зберігання: Red Delicious, Fuji, Jonagold, Granny Smith, Cosmic Crisp.

Як зберігати нарізані яблука

Нарізані яблука — ідеальна закуска для дітей чи доповнення до сніданку. Проте вони швидко темніють. Щоб продовжити їхнє «життя»:

  • Збризніть лимонним або апельсиновим соком. Це уповільнить окислення.

  • Зберігайте у герметичному контейнері у холодильнику.

Чи можна заморожувати яблука

Так, хоч вони втрачають хрусткість, але залишаються смачними для випікання, пюре чи смузі.

Як правильно заморожувати яблука:

  1. Очистьте, наріжте, видаліть серцевину.

  2. Збризніть лимонним соком.

  3. Розкладіть скибочки на деку в один шар і помістіть у морозильник на 2–3 години.

  4. Після заморожування зберігайте у пакетах із застібкою чи герметичних контейнерах.

Порада: для пирога не потрібно розморожувати яблука. Використовуйте одразу з морозильника.

Яблуко — символ здоров’я, простоти та затишку. Свіже, соковите, хрумке — воно дарує задоволення у будь-яку пору року. А коли ви правильно зберігаєте яблука, ви збережете не тільки їхній смак, але й частинку теплого осіннього настрою.

Збережіть цю шпаргалку та ваші яблука залишатимуться такими ж смачними, як у перший день збору.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie