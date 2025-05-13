Як зберігати яблука, щоб вони залишалися свіжими, соковитими та хрусткими: поради для кожної господині / © Associated Press

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Щоб ви могли насолоджуватися цим корисним фруктом якомога довше, видання Real Simple зібрало найефективніші поради експертів щодо зберігання як цілих, так і нарізаних яблук. У цій статті ви дізнаєтесь, як подовжити термін зберігання яблук у холодильнику, як правильно їх заморожувати та які сорти зберігаються найкраще.

Чому яблука псуються і як цьому запобігти

На відміну від бананів, яблука здаються міцними та стійкими. Проте їхня шкірка дуже чутлива до пошкоджень. Навіть невеликі подряпини чи вм’ятини прискорюють вироблення газу етилену — природного гормону дозрівання, який змушує фрукти швидше псуватися. Саме тому яблука:

не можна кидати чи пересипати, як картоплю;

не слід зберігати поруч з іншими фруктами чи овочами — особливо бананами, грушами, томатами;

не бажано тримати біля цибулі, часнику чи спецій — яблука легко вбирають запахи.

Скільки можуть зберігатися яблука

На столі — 5–10 днів

У холодильнику — 4–8 тижнів

У льосі — до 6 місяців

У морозильній камері — 6–9 місяців

Короткострокове зберігання: для тижня-другого

Якщо ви купили кілограм яблук на тиждень — ось що слід знати:

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Зберігайте у прохолодному місці. Уникайте сонячного світла — воно нагріває фрукти та прискорює псування.

Холодильник — найкращий варіант. Помістіть яблука у нижній ящик для фруктів, бажано — у паперовому пакеті чи окремому контейнері.

Не мийте їх заздалегідь. Миті яблука швидше псуються через вологу, яка потрапляє на шкірку.

Лайфгак: якщо у вас багато яблук, зберігайте частину в холодильнику, а частину — в темній коморі. Раз на тиждень змінюйте «партію».

Тривале зберігання: на місяці

Якщо ви повернулися з дачі з ящиком яблук або купили бушель на базарі, настав час створити «домашній льох» — навіть у квартирі. Ось що вам потрібно:

Ідеальні умови:

Температура: +0…+4°C (як у холодильнику чи підвалі).

Вологість: 80–90% (яблука не повинні пересихати).

Темрява: сонце та навіть лампа прискорюють гниття.

Повітря: провітрювання важливе — закриті ящики без доступу повітря сприяють розвитку плісняви.

Як організувати зберігання:

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Відберіть лише здорові плоди. Навіть одне зіпсоване яблуко може зіпсувати весь ящик. Загорніть кожне яблуко у папір (газету чи паперовий рушник). Розкладайте в один шар, не щільно. Краще кілька полиць, ніж гора плодів. Регулярно перевіряйте. Раз на 2–3 тижні оглядайте запаси — видаляйте яблука, які починають псуватися.

Найкращі сорти для тривалого зберігання: Red Delicious, Fuji, Jonagold, Granny Smith, Cosmic Crisp.

Як зберігати нарізані яблука

Нарізані яблука — ідеальна закуска для дітей чи доповнення до сніданку. Проте вони швидко темніють. Щоб продовжити їхнє «життя»:

Збризніть лимонним або апельсиновим соком. Це уповільнить окислення.

Зберігайте у герметичному контейнері у холодильнику.

Чи можна заморожувати яблука

Так, хоч вони втрачають хрусткість, але залишаються смачними для випікання, пюре чи смузі.

Як правильно заморожувати яблука:

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Очистьте, наріжте, видаліть серцевину. Збризніть лимонним соком. Розкладіть скибочки на деку в один шар і помістіть у морозильник на 2–3 години. Після заморожування зберігайте у пакетах із застібкою чи герметичних контейнерах.

Порада: для пирога не потрібно розморожувати яблука. Використовуйте одразу з морозильника.

Яблуко — символ здоров’я, простоти та затишку. Свіже, соковите, хрумке — воно дарує задоволення у будь-яку пору року. А коли ви правильно зберігаєте яблука, ви збережете не тільки їхній смак, але й частинку теплого осіннього настрою.

Збережіть цю шпаргалку та ваші яблука залишатимуться такими ж смачними, як у перший день збору.