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Як зберігати кавун, щоб він залишався свіжим, соковитим і смачним якомога довше
Соковитий, солодкий та прохолодний кавун — справжній смак літа. Немає нічого кращого, ніж відкусити стиглу кавунову скибку у спекотний день. Але навіть найкращий кавун може швидко втратити свою привабливість, якщо його неправильно зберігати.
Щоб ви насолоджувалися кожним шматочком без розчарувань, видання Real Simple розповіло, як правильно зберігати ці великі літні плоди — цілі, нарізані, у вигляді соку чи навіть кірки.
Як обрати ідеальний кавун
Зверніть увагу на такі ознаки:
Гладенька, тверда шкірка без порізів і вм’ятин — пошкоджені плоди швидше псуються.
Жовта пляма знизу — це «сонячна пляма», де кавун лежав на землі. Вона має бути кремово-жовтою, не білою.
Глухий звук під час постукування — коли кавун звучить, як барабан, це означає, що всередині він стиглий та соковитий.
Відсутність блиску — стиглі кавуни мають матову поверхню.
Зберігання цілого кавуна
Цілий кавун найкраще зберігати за кімнатної температури, у сухому, темному місці — наприклад, у кухонному кутку чи у коморі, але не на сонці.
Оптимальна температура зберігання: 12–15°C (ідеально — близько 13°C).
Термін зберігання: 1–2 тижні за кімнатної температури.
Холодильник — тільки для дозрілого кавуна, якщо не плануєте його одразу їсти. Там він може зберігатись ще 2–3 тижні, але смак і аромат з часом погіршаться.
Факт: кавуни під час зберігання за кімнатної температури зберігають більше антиоксидантів, таких як лікопен та бета-каротин.
Зберігання нарізаного кавуна
Щойно ви розрізали кавун, запускається «зворотний відлік» — сік починає втрачати свої властивості, а м’якуш швидше псується. Щоб зберегти його смак і структуру:
Зберігайте шматочки у герметичному контейнері чи обгорніть харчовою плівкою, восковим рушником.
Поставте у холодильник одразу після нарізання.
Не залишайте нарізаний кавун на відкритому повітрі більше ніж на 2 години.
Термін зберігання: до 5 днів.
Ознаки псування: слизька поверхня, кислуватий запах, пінистий сік або газування — усе це свідчить, що кавун треба викинути.
Зберігання кавунового соку
Кавуновий сік — не лише освіжаючий напій, а й основа для смузі, сорбету чи літніх коктейлів. Але він швидко псується, тож дотримуйтесь таких правил:
Зберігайте сік у скляній чи харчовій пластиковій тарі з кришкою.
Тримайте у холодильнику, але вжийте не пізніше, ніж за 3–4 дні.
Якщо сік змінив запах, смак або у ньому з’явилися бульбашки — виливайте.
Секрет: перед вживанням добре збовтайте сік, адже він може розшаровуватись.
Заморожування кавуна
Заморожування — ідеальний спосіб зберегти кавун довше, особливо якщо ви не встигаєте його з’їсти.
Як заморозити кавун:
Наріжте м’якуш на кубики чи використайте ложку для кульок.
Видаліть кісточки.
Викладіть шматочки в один шар на пергаментний папір на деко.
Заморозьте на кілька годин до твердого стану.
Перекладіть у герметичний пакет або контейнер, підпишіть дату.
Термін зберігання у морозильній камері: до 12 місяців.
Використання: смузі, сорбети, фруктові льодяники, охолоджувачі для води чи вина.
Не заморожуйте цілий кавун — оболонка трісне, текстура зіпсується і ви отримаєте суцільну кашу.
Кавунова кірка
Кірка кавуна — це не сміття, а справжній гастрономічний скарб.
Ідеї використання кавунової кірки:
Маринована кірка — південна класика американської кухні.
Смажена чи запечена кірка — чудовий гарнір.
Гаспачо чи смузі — додає обʼєму та легкого аромату.
Квашення чи засолювання — експериментуйте з азійськими чи українськими нотками.
Цукати з кірки — корисний десерт.
Кавунова кірка містить клітковину, цитрулін та вітаміни групи B, тож не поспішайте викидати цінний продукт.
Завжди тримайте у морозилці трохи замороженого кавуна — це ідеальний інгредієнт для негазованих лимонадів, коктейлів або смузі на швидкуруч.