Як зберігати мʼяту, щоб вона тішила вас своїм ароматом і смаком / © Associated Press

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Видання Real Simple розповіло про всі секрети правильного зберігання м’яти — на кухонному столі, у холодильнику чи морозильній камері.

М’ята — це одна з найніжніших зелених трав. Вона чутлива до вологи, світла та перепадів температур. Тому після купівлі її часто чекає доля в’ялого листя вже за 1–2 дні. Причина — неправильне зберігання, а саме забагато вологи чи, навпаки, пересихання, а також відсутність циркуляції повітря. Однак правильний підхід дозволяє не лише зберегти її аромат, а й подовжити «життя» м’яти на кілька днів, а то й місяців.

Як обирати м’яту

Передусім зверніть увагу на:

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Яскравий зелений колір листя

Відсутність плям, темних країв або слідів гниття

Свіжий аромат, м’ята має пахнути навіть через упаковку

Прямі, пружні стебла, а не мляві чи м’які

Три способи зберігання м’яти

Зберігання на кухонному столі (до 5 днів)

Цей спосіб найзручніший для тих, хто готує щось із м’ятою щодня.

Що потрібно:

Невелика банка чи вазочка

Чиста вода

Ножиці чи ніж

Що робити:

Обріжте нижні краї стебел (як у квітів). Поставте пучок м’яти у банку з водою, як букет. Поставте її у тінь на кухонному столі чи підвіконні (але не під пряме сонце). Міняйте воду щодня.

Порада: ви можете легко обривати листя за потреби та м’ята залишатиметься свіжою кілька днів.

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Зберігання у холодильнику (до 7 днів)

Ідеальний варіант, якщо ви не готуєте щодня, але хочете, щоб м’ята залишалася свіжою до кінця тижня.

Варіант 1

Як і для кухонного столу, обріжте стебла та поставте у склянку з водою. Накрийте верх трави пластиковим пакетом, не щільно, а «будиночком». Поставте у холодильник на полицю, а не дверцята.

Варіант 2

Загорніть пучок м’яти у злегка вологий паперовий рушник. Покладіть у поліетиленовий пакет, але не закривайте герметично. Зберігайте на овочевій полиці холодильника.

Який варіант краще

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Для короткого зберігання (до 3 днів) — рушник.

Для довшого терміну (до 7 днів) — варіант зі склянкою та пакетом.

Заморожування м’яти

Якщо хочете мати м’яту напохваті взимку, заморожування — найкращий варіант.

Спосіб 1

Відберіть здорові листки, обріжте стебла. Помийте м’яту та обережно просушіть рушником. Поріжте м’яту чи залиште цілими листочками та розкладіть по формах для льоду. Залийте холодною кип’яченою водою. Заморозьте, а потім перекладіть кубики у пакет із застібкою. Обов’язково підпишіть дату.

Спосіб 2

Промиту м’яту повністю висушіть. Розкладіть листя на дошці чи тарілці одним шаром. Покладіть у морозильну камеру на 2 години. Після заморожування перекладіть у герметичний контейнер або пакет.

Як використовувати: кубики м’яти ідеально підходять для лимонадів, коктейлів, супів і смузі. Сухе заморожене листя підходить для чаїв, маринадів, випічки.

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Поради

Не мийте всю м’яту одразу, адже волога сприяє гниттю. Мийте лише ту порцію, яку використовуєте.

Не зберігайте м’яту у герметичних контейнерах без вентиляції, так вона «задихається».

Уникайте прямого сонця, воно швидко висушує м’яту та вбиває ароматичні олії.

Свіжа м’ята — це справжній скарб на вашій кухні і тепер ви знаєте, як зберігати її правильно. Оберіть зручний спосіб і насолоджуйтеся ароматом літа у будь-який сезон.