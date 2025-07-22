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ТСН у соціальних мережах

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Як зберігати мʼяту, щоб вона тішила вас своїм ароматом і смаком

Ароматна та універсальна м’ята прикрасить і напій, і салат, і десерт. Але як зберегти її свіжість хоча б кілька днів, не кажучи вже про тижні.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як зберігати мʼяту, щоб вона тішила вас своїм ароматом і смаком

Як зберігати мʼяту, щоб вона тішила вас своїм ароматом і смаком / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло про всі секрети правильного зберігання м’яти — на кухонному столі, у холодильнику чи морозильній камері.

М’ята — це одна з найніжніших зелених трав. Вона чутлива до вологи, світла та перепадів температур. Тому після купівлі її часто чекає доля в’ялого листя вже за 1–2 дні. Причина — неправильне зберігання, а саме забагато вологи чи, навпаки, пересихання, а також відсутність циркуляції повітря. Однак правильний підхід дозволяє не лише зберегти її аромат, а й подовжити «життя» м’яти на кілька днів, а то й місяців.

Як обирати м’яту

Передусім зверніть увагу на:

  • Яскравий зелений колір листя

  • Відсутність плям, темних країв або слідів гниття

  • Свіжий аромат, м’ята має пахнути навіть через упаковку

  • Прямі, пружні стебла, а не мляві чи м’які

Три способи зберігання м’яти

Зберігання на кухонному столі (до 5 днів)

Цей спосіб найзручніший для тих, хто готує щось із м’ятою щодня.

Що потрібно:

  • Невелика банка чи вазочка

  • Чиста вода

  • Ножиці чи ніж

Що робити:

  1. Обріжте нижні краї стебел (як у квітів).

  2. Поставте пучок м’яти у банку з водою, як букет.

  3. Поставте її у тінь на кухонному столі чи підвіконні (але не під пряме сонце).

  4. Міняйте воду щодня.

Порада: ви можете легко обривати листя за потреби та м’ята залишатиметься свіжою кілька днів.

Зберігання у холодильнику (до 7 днів)

Ідеальний варіант, якщо ви не готуєте щодня, але хочете, щоб м’ята залишалася свіжою до кінця тижня.

Варіант 1

  1. Як і для кухонного столу, обріжте стебла та поставте у склянку з водою.

  2. Накрийте верх трави пластиковим пакетом, не щільно, а «будиночком».

  3. Поставте у холодильник на полицю, а не дверцята.

Варіант 2

  1. Загорніть пучок м’яти у злегка вологий паперовий рушник.

  2. Покладіть у поліетиленовий пакет, але не закривайте герметично.

  3. Зберігайте на овочевій полиці холодильника.

Який варіант краще

  • Для короткого зберігання (до 3 днів) — рушник.

  • Для довшого терміну (до 7 днів) — варіант зі склянкою та пакетом.

Заморожування м’яти

Якщо хочете мати м’яту напохваті взимку, заморожування — найкращий варіант.

Спосіб 1

  1. Відберіть здорові листки, обріжте стебла.

  2. Помийте м’яту та обережно просушіть рушником.

  3. Поріжте м’яту чи залиште цілими листочками та розкладіть по формах для льоду.

  4. Залийте холодною кип’яченою водою.

  5. Заморозьте, а потім перекладіть кубики у пакет із застібкою. Обов’язково підпишіть дату.

Спосіб 2

  1. Промиту м’яту повністю висушіть.

  2. Розкладіть листя на дошці чи тарілці одним шаром.

  3. Покладіть у морозильну камеру на 2 години.

  4. Після заморожування перекладіть у герметичний контейнер або пакет.

Як використовувати: кубики м’яти ідеально підходять для лимонадів, коктейлів, супів і смузі. Сухе заморожене листя підходить для чаїв, маринадів, випічки.

Поради

  • Не мийте всю м’яту одразу, адже волога сприяє гниттю. Мийте лише ту порцію, яку використовуєте.

  • Не зберігайте м’яту у герметичних контейнерах без вентиляції, так вона «задихається».

  • Уникайте прямого сонця, воно швидко висушує м’яту та вбиває ароматичні олії.

Свіжа м’ята — це справжній скарб на вашій кухні і тепер ви знаєте, як зберігати її правильно. Оберіть зручний спосіб і насолоджуйтеся ароматом літа у будь-який сезон.

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