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Як зберігати мʼяту, щоб вона тішила вас своїм ароматом і смаком
Ароматна та універсальна м’ята прикрасить і напій, і салат, і десерт. Але як зберегти її свіжість хоча б кілька днів, не кажучи вже про тижні.
Видання Real Simple розповіло про всі секрети правильного зберігання м’яти — на кухонному столі, у холодильнику чи морозильній камері.
М’ята — це одна з найніжніших зелених трав. Вона чутлива до вологи, світла та перепадів температур. Тому після купівлі її часто чекає доля в’ялого листя вже за 1–2 дні. Причина — неправильне зберігання, а саме забагато вологи чи, навпаки, пересихання, а також відсутність циркуляції повітря. Однак правильний підхід дозволяє не лише зберегти її аромат, а й подовжити «життя» м’яти на кілька днів, а то й місяців.
Як обирати м’яту
Передусім зверніть увагу на:
Яскравий зелений колір листя
Відсутність плям, темних країв або слідів гниття
Свіжий аромат, м’ята має пахнути навіть через упаковку
Прямі, пружні стебла, а не мляві чи м’які
Три способи зберігання м’яти
Зберігання на кухонному столі (до 5 днів)
Цей спосіб найзручніший для тих, хто готує щось із м’ятою щодня.
Що потрібно:
Невелика банка чи вазочка
Чиста вода
Ножиці чи ніж
Що робити:
Обріжте нижні краї стебел (як у квітів).
Поставте пучок м’яти у банку з водою, як букет.
Поставте її у тінь на кухонному столі чи підвіконні (але не під пряме сонце).
Міняйте воду щодня.
Порада: ви можете легко обривати листя за потреби та м’ята залишатиметься свіжою кілька днів.
Зберігання у холодильнику (до 7 днів)
Ідеальний варіант, якщо ви не готуєте щодня, але хочете, щоб м’ята залишалася свіжою до кінця тижня.
Варіант 1
Як і для кухонного столу, обріжте стебла та поставте у склянку з водою.
Накрийте верх трави пластиковим пакетом, не щільно, а «будиночком».
Поставте у холодильник на полицю, а не дверцята.
Варіант 2
Загорніть пучок м’яти у злегка вологий паперовий рушник.
Покладіть у поліетиленовий пакет, але не закривайте герметично.
Зберігайте на овочевій полиці холодильника.
Який варіант краще
Для короткого зберігання (до 3 днів) — рушник.
Для довшого терміну (до 7 днів) — варіант зі склянкою та пакетом.
Заморожування м’яти
Якщо хочете мати м’яту напохваті взимку, заморожування — найкращий варіант.
Спосіб 1
Відберіть здорові листки, обріжте стебла.
Помийте м’яту та обережно просушіть рушником.
Поріжте м’яту чи залиште цілими листочками та розкладіть по формах для льоду.
Залийте холодною кип’яченою водою.
Заморозьте, а потім перекладіть кубики у пакет із застібкою. Обов’язково підпишіть дату.
Спосіб 2
Промиту м’яту повністю висушіть.
Розкладіть листя на дошці чи тарілці одним шаром.
Покладіть у морозильну камеру на 2 години.
Після заморожування перекладіть у герметичний контейнер або пакет.
Як використовувати: кубики м’яти ідеально підходять для лимонадів, коктейлів, супів і смузі. Сухе заморожене листя підходить для чаїв, маринадів, випічки.
Поради
Не мийте всю м’яту одразу, адже волога сприяє гниттю. Мийте лише ту порцію, яку використовуєте.
Не зберігайте м’яту у герметичних контейнерах без вентиляції, так вона «задихається».
Уникайте прямого сонця, воно швидко висушує м’яту та вбиває ароматичні олії.
Свіжа м’ята — це справжній скарб на вашій кухні і тепер ви знаєте, як зберігати її правильно. Оберіть зручний спосіб і насолоджуйтеся ароматом літа у будь-який сезон.