- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 3 хв
Як зберігати огірки, щоб вони залишалися хрусткими до 10 днів і довше
Огірки — універсальні та корисні, але якщо ви хоч раз знаходили млявий, зморщений огірок у холодильнику, то знаєте, як прикро втрачати цей соковитий овоч.
Добра новина: правильне зберігання здатне подовжити «життя» огірків з кількох днів до двох тижнів, про це розповіло видання Real Simple, а також про те, як вибрати найкращі огірки, як зберігати їх цілими, нарізаними чи навіть замороженими та не втратити жодного
Як вибрати ідеальний огірок
Правильне зберігання починається з правильного вибору. Ось на що звернути увагу:
Колір: шукайте середньо- або темно-зелені огірки без жовтих, білих або м’яких плям.
Твердість: овоч має бути щільним і пружним, без м’якості чи вм’ятин.
Шкірка: гладка чи трохи горбиста, але без зморщок, тріщин чи слідів гниття.
Запах: стиглий огірок не має запаху; кислий чи неприємний аромат свідчить про псування.
Вага: гарний огірок — щільний та важчий, без внутрішньої пустоти.
Порада: уникайте огірків, які здаються надто легкими — це може означати, що вони вже втратили багато вологи.
Чи потрібно зберігати огірки в холодильнику
Так, але з обережністю. Огірки чутливі до надто низьких температур (ідеально — 10–13°C). Стандартний холодильник трохи холодніший (~4°C), але це все одно краще, ніж кімнатна температура — особливо влітку.
Найгірше місце для зберігання огірків — це біля яблук, бананів або авокадо. Ці фрукти виділяють етилен, який пришвидшує псування овочів.
Підготовка до зберігання
Перед тим як сховати огірки:
Не мийте їх одразу після купівлі. Зайва волога — це швидке гниття.
Якщо вже вимили — ретельно висушіть паперовим рушником.
Топ-3 методи зберігання свіжих цілих огірків
У паперовому рушнику (до 9 днів)
Загорніть кожен огірок у сухий паперовий рушник.
Покладіть у пакет із застібкою чи контейнер.
Зберігайте у дверцятах холодильника чи ближче до передньої частини — там трохи тепліше.
Перевіряйте щодня на ознаки псування.
У харчовій плівці (до 10 днів)
Обгорніть кожен огірок щільно харчовою плівкою.
Покладіть у герметичний контейнер або пакет.
Такий метод утримує природну вологу всередині та не допускає розм’якшення.
«Ложковий» метод (до 7 днів)
Покладіть огірок у пакет із металевою чайною ложкою.
Теорія стверджує, що ложка стабілізує температуру під час відкривання холодильника.
Це оригінальний, хоч і менш науково підтверджений, лайфгак.
Як зберігати нарізані огірки (до 5 днів)
Нарізані овочі швидше втрачають хрусткість. Щоб продовжити свіжість:
Загорніть шматочки у вологий паперовий рушник.
Помістіть у герметичний контейнер.
Зберігайте у холодильнику до 5 днів, але не в пакеті — там вони «задихнуться».
Ідеально нарізати огірки безпосередньо перед подачею.
Чи можна заморожувати огірки
Так, хоча після розморожування вони вже не будуть хрусткими.
Як заморозити:
Наріжте огірки скибочками чи кружечками.
Розкладіть їх на деку, застеленому пергаментом.
Заморожуйте 2–3 години, потім перекладіть у пакет чи контейнер.
Зберігайте до 6–12 місяців.
Ідеально підходять для:
смузі
коктейлів (наприклад, джин-тонік)
холодних супів
Ознаки, що огірок зіпсувався
Викидайте овоч, якщо він:
м’який чи млявий на дотик
має слизьку поверхню чи мокре місце
покрився цвіллю
має неприємний, кислуватий запах
смакує гірко або «старо»
Правильне зберігання огірків — це просто, якщо знати кілька перевірених способів. Завдяки цим порадам у вас завжди буде під рукою свіжий, хрусткий овоч, готовий до салату, сендвіча чи лимонаду.