Як зберігати різні види натуральної олії: корисні поради / © Getty Images

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Видання Real Simple розповіло про рекомендації шеф-кухарів, нутриціологів і фахівців з харчових технологій, щоб допомогти вам зберегти смак і користь у кожної краплі.

Правильне зберігання має значення

Олія може «прогоркнути» — це означає, що у ній відбувається процес окислення жирів. У результаті утворюються шкідливі вільні радикали, які можуть негативно впливати на здоров’я. Ознаки зіпсованої олії: неприємний запах, зміна кольору, гіркуватий смак. Зберігати її слід з урахуванням чотирьох головних ворогів: тепло, світло, повітря та час.

Як зберігати найпопулярніші види олії

Оливкова олія першого віджиму

Температура зберігання: 18°C (ідеально — прохолодна шафа).

Контейнер: темна скляна пляшка чи металева тара.

Місце: подалі від плити та прямих сонячних променів.

Скільки зберігати після відкриття: 30–60 днів.

Порада: не переливайте олію у декоративні пляшки — зайвий контакт із повітрям пришвидшує псування. Купуйте невеликі об’єми, якщо не використовуєте її часто.

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Кокосова олія

Температура зберігання: кімнатна чи холодильник (для тривалого зберігання).

Контейнер: герметична банка (скляна чи металева).

Стабільність: висока — завдяки вмісту насичених жирів.

Порада: якщо тримаєте у холодильнику — пам’ятайте, що вона твердіє, але це не впливає на якість. Уникайте світла та тепла, кокосова олія прослужить довго.

Кунжутна олія (особливо смажена)

Температура зберігання: холодильник.

Смак: горіховий, насичений. Використовується як фінішна олія.

Особливості: має чутливість до світла та повітря.

Порада: не переживайте — кунжутна олія не твердіє повністю у холодильнику, тому залишається легкою у користуванні. Ідеальна для салатів та соусів.

Рослинні олії (соняшникова, сафлорова)

Температура зберігання: прохолодне темне місце чи холодильник.

Контейнер: герметична пляшка (бажано скло чи алюміній).

Термін зберігання: до 2 років (нерафінована — менше).

Порада: якщо пляшка прозора — тримайте її тільки у темній шафі. Уникайте зберігання біля духовки, плити чи мікрохвильової печі.

Горіхові олії (волоський горіх, фундук, фісташка)

Температура зберігання: обов’язково у холодильнику.

Термін після відкриття: 1–2 місяці.

Смак: тонкий, швидко вивітрюється за неправильного зберігання.

Порада: такі олії краще купувати у невеликих пляшках. Вони чудово підходять для салатів, десертів і маринадів, але не для смаження.

Універсальні поради

Зберігайте всі олії якомога далі від плити, духовки, сонця та теплих приладів.

Завжди щільно закривайте кришку після використання.

Віддавайте перевагу темним пляшкам і натуральним матеріалам.

Не використовуйте стару чи прогірклу олію — це шкодить здоров’ю.

Купуйте стільки, скільки реально встигнете використати за 1–2 місяці.

Як утилізувати використану чи зіпсовану олію

Не зливайте кулінарну олію у раковину — це може засмітити труби та забруднити воду. Натомість:

Залийте олію у щільну місткість і викиньте з побутовим сміттям.

Застосовуйте залишки олії для змащення садового інвентарю чи дрібного ремонту — наприклад, для змащення шарнірів.

Правильне зберігання олії — це не просто кулінарна педантичність. Це про збереження смаку, користі та навіть про безпеку ваших страв. Дотримуйтесь простих порад і ваша кухня завжди буде наповнена ароматами, а не розчаруванням.