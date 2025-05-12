Як зберігати свіжий базилік, щоб він залишався хрустким, ароматним і яскравим / © Credits

Реклама

Базилік — це ароматна зелень із м’якими листочками, яка використовується у кухнях усього світу. Найпопулярніший — генуезький (солодкий) базилік, який ми найчастіше бачимо у песто чи у салаті «Капрезе». Але є ще фіолетовий, лимонний, тайський, коричневий і навіть грецький базилік. Усі вони об’єднані спільним — вони швидко втрачають зовнішній вигляд і аромат, якщо їх неправильно зберігати.

На відміну від твердих трав, таких як розмарин або тим’ян, базилік має тонке листя, яке швидко в’яне, чорніє та втрачає смакові властивості. Видання Real Simple розповіло, як правильно зберігати базилік, щоб він тішив вас якомога довше.

Як обрати найсвіжіший базилік

Щоб базилік прослужив довше, важливо вже на етапі покупки вибрати якісний пучок:

Реклама

Листя повинне бути яскраво-зеленим, без чорних або коричневих плям.

Уникайте трави з ознаками в’янення чи зайвої вологи.

Аромат повинен бути свіжим, солодким, перцевим із легкими нотками ментолу.

Не беріть базилік, який має зім’яте чи підгниле листя — він зіпсується за 1-2 дні, навіть за ідеального зберігання.

Найкращий спосіб зберігання свіжого базиліка вдома

Як квіти у вазі — найнадійніший метод. Цей метод підходить для зберігання базиліка до 10–14 днів:

Обріжте стебла на 1–2 см під кутом. Поставте пучок базиліка у банку чи склянку з холодною водою (на 3–5 см). Не мийте базилік наперед — це пришвидшує гниття. Накрийте пучок пакетом, створіть тепле, вологе середовище. Тримайте на кухонному столі за межами прямих сонячних променів. Міняйте воду щодня чи через день.

Цей спосіб працює краще за холодильник, адже базилік — тропічна рослина та не любить холоду.

Інші методи зберігання

У паперовому рушнику:

Реклама

Загорніть немитий базилік у вологий паперовий рушник, покладіть у відкритий пакет із застібкою-блискавкою. Залиште за кімнатної температури.

Перевіряйте стан кожні 2 дні — забирайте зіпсоване листя.

У контейнері з вологим і сухим рушником:

Викладіть шар сухого рушника на дно контейнера. Покладіть базилік, зверху — вологий рушник. Зберігайте за кімнатної температури чи у нижньому відділі холодильника не більше 2 днів (якщо немає іншого варіанту).

Не зберігайте базилік у холодильнику довше 1–2 днів, бо він потемніє та втратить смак.

Що робити з подрібненим базиліком

Подрібнене листя швидко темніє, тому дійте одразу:

Реклама

Контейнер із кришкою та паперовий рушник — вбере вологу.

Або висушіть у духовці за 60–70°C протягом 1,5–2 годин. Потім зберігайте у банці з кришкою як сушену приправу.

Чи можна заморожувати базилік

Після розморожування базилік змінює текстуру, але зберігає аромат — чудово для песто, соусів або супів.

Метод 1: кубики льоду з базиліка

Переблендеріть листя базиліка з оливковою олією. Залийте у форму для льоду. Заморозьте, потім зберігайте кубики у пакеті.

Метод 2: бланшування

Опустіть листя на 15 секунд у киплячу воду. Одразу — у крижану воду. Висушіть, заморозьте на деку, пересипте у пакет.

Популярні запитання про базилік

Чи можна використовувати зів’ялий базилік? Можна, якщо він ще не потемнів і не має неприємного запаху. Спробуйте замочити його у холодній воді на 30 хв. Якщо не допомагає — краще замінити на свіжий.

Що таке гідропонний базилік і чи варто його купувати? Гідропонний базилік вирощується без ґрунту, у воді з мінералами. Він часто чистіший та може мати яскравіший смак. Проте має коротший термін зберігання, тому його слід використовувати швидше.

Як правильно збирати базилік із домашньої рослини? Відщипуйте верхівки стебел — це стимулює кущіння. Не зривайте все стебло — лише окремі листочки чи гілочки.

5 золотих правил зберігання базиліка

Не мийте базилік заздалегідь. Зберігайте його у банці з водою — як букет квітів. Уникайте холодильника. Заморожуйте чи сушіть надлишки. Купуйте тільки свіжу, яскраву зелень.

Завдяки цим простим порадам ви зможете зберегти базилік свіжим і смачним набагато довше — а отже, частіше насолоджуватиметесь його магічним ароматом у своїх улюблених стравах.

Реклама