Як зберігати тофу, щоб він залишався свіжим протягом кількох місяців після того, як ви його відкрили / © Associated Press

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Його м’яка текстура, здатність вбирати смаки та поживний склад (багато білка, кальцію, заліза) роблять тофу ідеальним інгредієнтом для повсякденних страв. Але якщо ви одного разу відкрили упаковку та не використали весь вміст, постає питання: як довго можна зберігати тофу після відкриття і як це зробити правильно? Відповідь на це питання надало видання Real Simple.

Як зберігати відкритий тофу у холодильнику

Якщо ви відкрили упаковку, але не використали весь тофу одразу — не біда. Головне правило: зберігати його у свіжій холодній воді. Це найкращий спосіб подовжити життя продукту ще на 5–7 днів.

Що потрібно зробити:

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Вийміть тофу з оригінальної упаковки.

Перекладіть його у чистий харчовий контейнер із кришкою.

Повністю залийте тофу холодною фільтрованою водою.

Закрийте кришкою та поставте у холодильник.

Обов’язково змінюйте воду щодня. Це зменшує ризик розвитку бактерій та дозволяє зберегти текстуру й смак.

Порада: якщо вода стала каламутною чи тофу почав пахнути кислим — продукт краще викинути.

Як зберігати залишки приготованого тофу

Залишки обсмаженого, запеченого чи вареного тофу зберігайте у герметичному контейнері у холодильнику.

Приготований тофу можна зберігати до 5 днів.

Перед повторним вживанням бажано трохи його розігріти чи додати до страви, яка готується.

Зіпсований тофу матиме кислий чи аміачний запах і змінену слизьку текстуру.

Як заморозити тофу (і навіщо це робити)

Тофу чудово заморожується! Щобільше, після розморожування він стає ще кращим для обсмажування — щільнішим, з пористою текстурою, яка краще вбирає маринади.

Як правильно заморозити тофу:

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Промокніть тофу паперовим рушником, щоб видалити надлишки вологи. Можна заморозити як цілий блок, так і порізаний на кубики. Покладіть тофу на деко чи тарілку та поставте у морозильник на ніч. Після повного замерзання перекладіть шматки до герметичного пакета чи контейнера для заморожування. У такому вигляді тофу може зберігатися до 5 місяців.

Як розморозити:

Найкращий варіант — залишити на ніч у холодильнику.

Якщо потрібно швидко — промийте під прохолодною проточною водою, поки не розтане.

Потім злегка відіжміть зайву вологу перед готуванням.

Ідеально підходить для приготування хрусткого тофу на пательні, грилі чи у духовці.

Найпоширеніші запитання

Чи можна зберігати тофу без води? Ні. Якщо він відкритий, зберігання без води пришвидшує псування. Вода знижує контакт з повітрям та бактеріями.

Чи змінюється текстура тофу після заморожування? Так, стає щільнішою, губчастою. Це ідеально для смаження чи додавання у страви з інтенсивними смаками.

Як зрозуміти, що тофу зіпсувався? Кислий чи неприємний запах, слизька поверхня, темні плями — усе це ознаки псування. Такий продукт не варто їсти.

Зберігання тофу після відкриття — справа не складна, але потребує щоденної уваги. Дотримання простих правил допоможе вам не лише уникнути харчових відходів, а й завжди мати під рукою готовий інгредієнт для смачного сніданку, обіду чи вечері.