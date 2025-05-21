Як збільшити врожай та уникнути хвороб: чому кальцій важливий для помідорів

Помідор / © Associated Press

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Використання кальцію для рослин помідорів може бути найкращим способом насолоджуватися величезними врожаями та солодкими, соковитими плодами. Кальцій часто рекламують як універсальний засіб від вершинної гнилі, але він відіграє важливішу роль. Його слід враховувати як на етапі садіння, так і під час удобрювання, щоб досягти ідеального врожаю.

Про роль кальцію в процесі вирощування томатів розповідає GardeningKnowHow.

Кальцій — це важливий мінерал, необхідний усім рослинам. Він використовується клітинами для підтримки міцності шляхом зміцнення стінок та мембран. Він також допомагає підтримувати баланс натрію та є частиною реакції, необхідної для відкриття продихів під час транспірації. Це регулює надходження та відтік вологи.

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Вибираючи найкраще добриво для томатів, перевірте, чи містить формула кальцій. Однак ви можете легко зробити власне добриво, багате на кальцій, для томатів, щоб надати їм додатковий стимул.

Чи потрібен рослинам томатів додатковий кальцій

Якщо ви вчитеся вирощувати помідори, то один з перших уроків полягає в тому, що все починається з хорошого ґрунту. Найкращий ґрунт для помідорів — це суглинистий, добре дренований та багатий на поживні речовини. Якщо ґрунт бідний або дуже сухий, то, ймовірно, виникне дефіцит кальцію в помідорах. Кальцій відіграє кілька ролей у здоров’ї рослин:

Регулює перенесення поживних речовин

Зміцнює клітинні стінки

Балансує негативні та позитивні іони

Покращує вироблення пилку

Допомагає створити міцну кореневу систему

Забезпечує розвиток плодів

Без достатнього поглинання кальцію у плодів помідорів розвиватиметься верхівкова гниль. Однак він також важливий під час розвитку рослини на різних стадіях. На ранній стадії розсади мінерал сприяє зростанню коренів та нового листя. Пізніше він підтримує вегетативний ріст, а також поглинання вологи та поживних речовин. Коли плоди починають формуватися, кальцій зміцнює клітинні стінки та допомагає плодам зберігати твердість. Без достатньої кількості кальцію клітинні стінки плодів нестабільні та руйнуються. Це призводить до появи плодів з чорним, м’яким кінчиком.

Додавання кальцію до ґрунту — найкращий спосіб уникнути гниття плодів, але під час садіння помідорів також потрібно розглянути інші способи покращення бідного ґрунту, такі як додавання органічних речовин та інших добавок для покращення структури та збільшення кількості поживних речовин.

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Причини дефіциту кальцію у помідорів

Уражені помідори часто ростуть у бідному ґрунті, де коріння рослини важко поглинає достатню кількість вологи. Оскільки це шлях для потрапляння кальцію в рослину, причиною часто є сухі та бідні ґрунти. Однак є й інші причини, на які слід звернути увагу:

Амонійні азотні добрива можуть перешкоджати поглинанню кальцію, як і ґрунт з високим вмістом магнію.

Повне висихання ґрунту також вплине на поглинання кальцію.

pH ґрунту нижче 5,5 матиме нижчу доступність кальцію. За 7,8 і вище доступного кальцію достатньо. Ідеальний pH ґрунту для вирощування помідорів становить від 6,0 до 6,8.

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Вплив екстремальної спеки або холоду також може перешкоджати поглинанню кальцію.

Рослини в контейнерах часто страждають від гниття верхівок, оскільки коріння обмежене та скупчене і часто пошкоджується.

Як забезпечити достатню кількість кальцію для помідорів

Отже, як додати кальцій до рослин помідорів для здоровішого росту та ідеальних плодів? Кальцієва селітра — це рекомендована добавка для садівників, які намагаються уникнути гнилі верхівок квіток, але є й інші речі, які ви можете зробити.

Підготовка ґрунту перед висадженням розсади

Найшвидший спосіб визначити, чи буде у вашої рослини помідорів проблеми, — це провести аналіз ґрунту.

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Багато садівників використовують подрібнену яєчну шкаралупу, щоб спробувати внести більше кальцію. Але вона розкладається занадто довго, щоб бути справді ефективною. Якщо ви хочете зробити домашній кальцій для рослин помідорів, висушіть шкаралупу та покладіть її в блендер або кухонний комбайн. Це полегшить подальше вивільнення кальцію з ґрунту.

Кісткове борошно містить від 12 до 18% кальцію та було роздроблене та подрібнене, що полегшує його засвоєння рослиною.

Регулярне поливання

Нерегулярне поливання ще більше ускладнює здатність рослини засвоювати кальцій. Вологі ґрунти висмоктують мінерали, тоді як сухим бракує вологи, необхідної рослині для засвоєння кальцію. Рівномірне регулярне поливанняя є ключовим, але частота поливу помідорів залежить від погодних умов та типу ґрунту.

Корисно мульчувати помідори органічним продуктом, який збереже вологу та запобігатиме висиханню ґрунту.

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Добавки кальцію

Ви можете знайти рідкий кальцій для помідорів. Найчастіше продається як кальцієвий спрей для помідорів, продукт розпилюється на листя як позакореневе обприскування. Ці спреї з хлоридом кальцію можуть пошкодити рослину, якщо їх застосовувати під яскравим сонцем або в умовах екстремальної спеки.

Вживайте профілактичні заходи

Правильний догляд за культурою може допомогти запобігти багатьом поширеним проблемам з рослинами. Рослина, яка перебуває у стресі, хворіє або страждає від шкідників не може нормально розвиватися, також це неможливо, якщо вона розташована на ділянці з дефіцитом поживних речовин або мінералів.

За сезон до садіння перевірте ґрунт і додайте сірку або вапно за потреби, щоб відрегулювати pH до 6,0-7,0.

Зменште використання амонійних добрив з високим вмістом азоту, які запобігають потраплянню кальцію в коріння рослин.

Збагачуйте ґрунт компостом та іншими органічними добривами, багатими на поживні речовини, які можуть допомогти регулювати температуру ґрунту та утримувати вологу.

Використовуйте мульчу, де це можливо.

Щороку практикуйте сівозміну, щоб запобігти певним хворобам і шкідникам томатів і допомогти ґрунту відновитися.

Ретельно поливайте помідори 1 або 2 рази на тиждень, щоб сприяти глибокому росту коренів.

Яєчна шкаралупа, замочена у воді, є потужним тоніком для рослин.

Багато продуктів містять кальцій, який можна використовувати для стимуляції росту рослин томатів. Будь-який з цих інгредієнтів можна внести у верхні 7-8 см ґрунту:

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Вапно

Мелена яєчна шкаралупа

Мелені мушлі устриці

Попіл листяних порід деревини

Кісткове борошно

Гіпс

Горний фосфорит

Ви також можете зробити домашнє позакореневе обприскування з меленої яєчної шкаралупи:

Подрібніть яєчну шкаралупу в кухонному комбайні. Замочіть пил в оцті на кілька днів — це допоможе вивільнити кальцій зі шкаралупи. Процідіть суміш і розведіть її водою. Обприскуйте листя рослини томату щотижня. Використовуйте спрей вранці, щоб листя встигло висохнути.

Якщо ви варите яйця, а потім зберігаєте воду, це також можна використовувати як позакореневе обприскування кожні кілька днів. Однак це буде не так ефективно, як суміш меленої яєчної шкаралупи.

Дата публікації 16:17, 15.03.24 Кількість переглядів 1094 Час помідорів: як найкраще сіяти розсаду?