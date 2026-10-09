Як збирати та використовувати плоди шипшини

Шипшина / © Credits

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Плоди шипшини — це невеликі їстівні утворення з насінням, які розвиваються на різних видах троянд після того, як квіти відцвітають. Ці плоди розміром із ягоду, що нагадують крихітні яблука-дички, залишаються на кінчиках стебел. Їхній колір може варіюватися від червоного чи помаранчевого до фіолетового або чорного.

Хоча багато садівників обрізають зів’ялі квіти, щоб стимулювати подальше цвітіння, якщо залишити їх дозрівати до плодів, це додасть саду декоративності та стане смачним частуванням для птахів.

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The Spruce розповідає, як легко зібрати ці плоди для приготування смачного чаю, желе тощо.

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Користь і використання плодів шипшини

Їстівними є як пелюстки, так і плоди троянд, причому останні вважаються корисними для здоров’я. Усі троянди утворюють плоди, хоча вважається, що найсмачніші вони у троянди зморшкуватої (Rosa rugosa) — виду чагарникових рослин. Ці плоди зазвичай найбільші та найчисленніші, їх часто використовують для приготування:

желе та сиропів

соусів, супів і приправ

фруктової пастили

чаю з шипшини

Не використовуйте плоди троянд, оброблених пестицидами, які не призначені для харчових культур. Якщо ви не впевнені, краще взагалі відмовитися від використання пестицидів, якщо плануєте вживати плоди в їжу.

Як і коли збирати плоди шипшини

Шипшина / © Credits

Найкращий час для збирання плодів шипшини — після того, як перший легкий заморозок торкнеться листя, але до настання сильних морозів, здатних пошкодити самі плоди. Невеликий мороз допомагає зробити їхній смак солодшим. Збирання після настання заморозків також корисне для самої рослини: якщо зрізати плоди раніше, це може стимулювати утворення нових пагонів, які загинуть під час наступних холодів.

Плоди мають бути пружними і мати насичений колір. Зазвичай стиглі плоди шипшини — червоні або помаранчеві. Зморшкуваті або пересохлі краще залишити на кущах для птахів. Вони вже не такі смачні, а їхня м’якоть може стати занадто м’якою і непридатною для збирання.

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Щоб зібрати плоди:

Надіньте садові рукавички, щоб не поранитися об колючки на стеблах.

Зривайте повністю дозрілі плоди або зрізайте їх ножем чи ножицями.

Підготовка плодів

Видаліть плодоніжку та залишки квітки. Міцно тримаючи плід, розріжте його навпіл. Якщо він занадто дрібний для ножа, цю роботу можна виконати ножицями.

Можна використовувати й цілі плоди, але насіння всередині вкрите дрібними волосками, які можуть подразнювати слизову оболонку, тому перед вживанням його краще видалити. Розріжте плоди навпіл і вийміть насіння вручну. Якщо готуєте желе, видаляти його необов’язково.

Промивання, обробка і зберігання

Ретельно промийте плоди шипшини проточною водою у друшляку. Їх можна використовувати одразу, а також сушити чи заморожувати для подальшого зберігання.

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Для отримання максимальної користі для здоров’я вживайте шипшину свіжою. Під час сушіння плоди втрачають більшу частину вітаміну С.

Застосування шипшини в їжу

Два найпоширеніші способи використання і заготівлі шипшини — це приготування желе та чаю.

Желе з шипшини

Шипшину можна варити для отримання соку, який використовують для джемів і желе. Сік можна процідити й використовувати одразу або заморозити (він зберігається до року). Під час приготування желе шипшину часто змішують з іншими фруктами чи ягодами, наприклад, яблуками або журавлиною. Щоб отримати сік для приготування желе:

Видаліть із плодів залишки квітів і плодоніжки.

Промийте плоди в прохолодній воді.

Покладіть шипшину в каструлю, залийте водою і варіть на повільному вогні 15 хвилин.

Охолодіть, а потім процідіть через марлю в ємність. З приблизно 450 г шипшини виходить близько 2 склянок соку.

Сік шипшини також можна використовувати для надання смаку коктейлям (алкогольним і безалкогольним) або як освіжальний напій з кислинкою, додавши кілька столових ложок соку до холодної води.

Чай із шипшини

Щоб висушити шипшину для чаю, розкладіть плоди на деках і сушіть у духовці або електросушарці за температури близько 43 °C, доки вони не стануть сухими й ламкими. Повністю висушені плоди зберігайте в герметичних банках.

Для приготування чаю зі свіжої шипшини залийте 4–8 плодів склянкою окропу та настоюйте 10–15 хвилин. Не використовуйте алюмінієвий посуд, оскільки він може змінити колір плодів. Крім того, алюміній перешкоджає засвоєнню вітаміну С із шипшини. Посуд із нержавійної сталі цілком підходить.

Для приготування чаю з сушеної шипшини знадобиться вдвічі менше плодів (у цьому разі — від 2 до 4), ніж для чаю зі свіжих.

Якщо ви хочете скуштувати шипшину, але не маєте її в саду або не бажаєте витрачати час на видалення насіння та іншу підготовку, чай із шипшини можна легко придбати в багатьох продуктових магазинах.

Часті запитання

Чи можна вживати плоди будь-якої троянди

Плоди всіх видів троянд їстівні. Головне — переконатися, що їх не обробляли пестицидами.

Чи безпечно вживати плоди шипшини та який у них смак

Плоди шипшини можна їсти сирими. Однак спершу варто видалити волоски, які оточують насіння, оскільки вони викликають свербіж. Вони мають квітковий, злегка солодкуватий і терпкий смак. За рівнем терпкості нагадують цитрусові.

Коли варто збирати плоди шипшини

Найкращий час для збирання плодів шипшини — осінь, невдовзі після перших заморозків. Дехто вважає, що через холодну погоду в плодах концентруються цукри, завдяки чому вони стають солодшими.

Як найкраще переробляти плоди шипшини

Один із найпростіших способів переробки шипшини — це її сушіння. Плоди можна сушити на сонці, в духовці або сушильній камері. Можна сушити цілими, хоча для їхнього повного висихання знадобиться більше часу.

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