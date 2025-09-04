Як зібрати насіння помідорів для майбутніх врожаїв та уникнути помилок

Помідор / © ТСН

Реклама

Отримати власне насіння помідорів дуже просто та приємно, стверджує садовий блогер Jamie Walton.

Ось як він радить це робити.

По-перше, завжди намагайтеся вибирати найкращі та повністю стиглі помідори для зберігання та обирайте лише негібридизовані сорти з відкритим запиленням, тому уникайте тих, що мають F1 на упакованні, оскільки вони не будуть відтворюватися як справжні сорти.

Реклама

Якщо ви зберігаєте насіння з великоплідного сорту, розріже помідор навпіл і розкрийте його його, щоб відкрити порожнини для насіння, потім вичерпайте насіння ложкою або чимось подібним і покладіть у скляну банку або чашку.

Якщо ви зберігаєте насіння з помідорів чері, це дуже просто, просто добре стисніть їх.

Долийте в контейнер воду, щоб допомогти ферментації, це видалить речовину, яка оточує насіння.

Потім накрийте тканиною або чимось подібним, щоб запобігти появі плодових мушок та запаху, — і залиште на 3-4 дні.

Реклама

Якщо з’явиться цвіль, не хвилюйтеся, це нормально, але видаліть будь-яке насіння, яке плаває, а потім додайте ще води, промийте та промивайте, поки вода не стане прозорою.

Потім процідіть через дрібне сито, швидко промийте, щоб видалити залишки м’якоті, і викладіть на тарілку або папір, розставивши їх на відстані один від одного, перш ніж дати їм висохнути кілька днів.

Коли насіння буде готове до зберігання на наступний рік, просто покладіть його в конверт та підпишіть.