Як зігріти будинок без підвищення температури термостата: корисні поради

Підвищення термостата — швидке рішення, але воно не завжди ефективне. На щастя, видання Martha Stewart розповіло про декілька корисних лайфгаків, які допоможуть створити комфорт у домі, без витрат зайвої енергії.

Перевірте та обслуговуйте систему опалення

Як і автомобіль, опалювальна система потребує регулярного догляду. Котел або піч, які давно не проходили профілактику, можуть працювати неефективно та витрачати більше енергії.

Поради:

Викликати фахівця щороку для профілактичного огляду.

Регулярно замінювати фільтри між сервісними обслуговуваннями.

Регулярний догляд допомагає уникнути серйозного ламання та економить гроші на опаленні. Профілактика також забезпечує рівномірний обігрів усіх кімнат і подовжує термін служби системи.

Закрийте протяги

Навіть невеликі щілини навколо дверей чи вікон можуть випускати тепло, яке ви оплачували та впускати холод. Коли ви виявляєте «зрадливі» ділянки, то миттєво підвищуєте ефективність обігріву.

Що можна зробити своїми руками:

Встановіть дверні ущільнювачі чи спеціальні «щітки» для порогів.

Для вікон підійде шнурова герметизація чи прозорий силіконовий ущільнювач.

Це один із найпростіших і найефективніших способів зберегти тепло в домі.

Оновіть стару ізоляцію

Стара ізоляція може втрачати ефективність і дозволяти теплу «втікати» через дах або підвал. Інвестиція в оновлення ізоляції часто окупається швидше, ніж здається, адже втрати тепла можуть сягати 25% лише через дах.

Поради:

Оновіть утеплення на горищі, у підвалі, у стінах і навіть навколо фундаменту.

Використовуйте сучасні матеріали потрібної товщини та типу, щоб створити справжню теплову «перешкоду».

Навіть якщо це потребує стартових витрат, довгострокові економія на опаленні та комфорт варті того.

Тримайте повітряні шляхи чистими

Іноді тепло просто не доходить до всіх кімнат, бо його «блокують» речі. Переконайся, що всі повітряні решітки, радіатори та конвектори відкриті та не закриті меблями, килимами чи довгими шторами.

Якщо пересунути меблі неможливо, виручать вентиляційні дефлектори чи насадки, які направляють тепло туди, де воно потрібне. Це просте рішення не лише підвищує комфорт, а й зменшує навантаження на систему опалення та продовжує її життя.

Вирівняйте радіатори

Часто одна кімната гаряча, а інша холодна — причина може бути у нерівномірній циркуляції води у радіаторах. Регулювання спеціального клапана допомагає направити більше тепла у прохолодні кімнати та не підвищувати термостат.

Краще довірити цю процедуру професіоналу, щоб система працювала оптимально. Правильне балансування дозволяє відчути комфорт у всьому домі без додаткових витрат.

Лайфгаки

Використовуй важкі чи термоштори, щоб не втрачати тепло через вікна.

Додаткові килими на підлозі мають не лише красивий вигляд, а й зберігають тепло.

Одягайте домашній теплий одяг і використовуйте пледи, простий психологічний ефект тепла працює неймовірно добре.

Зберегти тепло у домі без підвищення термостата цілком реально. Догляд за опаленням, герметизація протягів, оновлення ізоляції та правильна організація простору допомагають знизити витрати на енергію і створити максимально затишну атмосферу. Тепер холодні вечори не страшні і при цьому ваш гаманець залишиться повним.