Як зігрітися у холодному домі без опалення: 18 перевірених способів пережити зиму у теплі

Видання Cielo WiGle зібрало добірку практичних лайфгаків, як зігріти оселю без обігрівача, щоб ви відчували себе комфортно та не підхопили застуду.

Впустіть сонце у дім. Найпростіше та безкоштовне джерело тепла — це сонячні промені. Відчиніть штори зранку, щоб світло природним чином прогрівало кімнату. А коли стемніє, щільно закрийте фіранки, щоб зберегти накопичене тепло. Якщо за вікном дерева чи гілки перекривають світло, спробуйте їх обрізати. Сонце працює краще, ніж здається.

Оберіть «розумні» штори. Тканина може бути не лише елементом декору, а й теплоізоляцією. Термоштори або щільні блекаут фіранки утримують тепле повітря всередині, створюють бар’єр між вікном і кімнатою. Вони зменшують тепловтрати на 15–20% і це відчутно у морозні ночі.

Герметизуйте вікна. Навіть найменші щілини у віконних рамах пропускають холодне повітря. Пройдіться по периметру вікон силіконовим герметиком або клейкою ущільнювальною стрічкою. Для додаткового ефекту можна наклеїти прозору плівку, яка утримує тепло.

Вмикайте духовку, але з розумом. Після того як спекли пиріг або запіканку, не зачиняйте одразу дверцята духовки. Тепло з неї поступово прогріє кухню. Аромат ванілі, кориці чи гарячого тіста бонусом створить атмосферу домашнього затишку. Ніколи не використовуйте духовку як обігрівач, це небезпечно через виділення чадного газу.

Гаряча пляшка замість грілки. Наповніть пляшку чи грілку гарячою водою та покладіть її у ліжко перед сном. Так ви зігрієте ковдру, а тепло триматиметься кілька годин. Можна тримати грілку біля ніг або під светром, коли читаєте чи працюєте.

Використовуйте пару після душу. Залиште двері ванної відчиненими під час або після гарячого душу. Тепла пара підвищить вологість повітря та трохи прогріє кімнату. Ідеально для ранкових зимових ритуалів.

Одягайтеся шарами. Багатошаровість — не лише тренд, а й спосіб вижити без опалення. Почніть із термобілизни, додайте фліс або вовняний светр, а зверху — жилетку чи худі. Не забувайте про теплі шкарпетки та капюшон або шапку, адже через голову втрачається до 30% тепла.

Тепле ліжко. Перед сном можна прогріти простирадла феном або пляшкою з гарячою водою. Додайте вовняну ковдру чи електроплед, але використовуйте його з обережністю, не засинайте з ним увімкненим.

Килим — не просто декор. Покрийте підлогу килимами чи доріжками. Вони не лише додають стилю, а й утримують до 10% тепла. Найкраще працюють щільні ворсові килими чи кілька тонших у кілька шарів.

Заблокуйте протяги. Якщо з-під дверей тягне, зробіть стопер: скрутіть рушник або купіть спеціальний ущільнювач. Навіть така дрібниця може зменшити тепловтрати та зробити кімнату затишнішою.

Перевірте ізоляцію. Через щілини у стінах, даху чи розетках може виходити до 25% тепла. Обійдіть кімнату з запаленою свічкою, якщо полум’я коливається, там є витік. Закладіть його монтажною піною чи герметиком.

Не забувайте про дах. Пошкоджені черепиці чи тріщини у даху — часта причина холоду. Перевірте, чи немає протікань або щілин. Навіть невеликий ремонт допоможе утримати тепло у кімнаті.

Додайте вологості. Сухе повітря здається холоднішим, тому зволожувач — справжня необхідність. Він зробить повітря м’якшим, приємнішим і допоможе шкірі не пересихати. Альтернатива — миска з водою біля батареї чи на підвіконні.

Ізолюйте розетки. Холод може проникати навіть через електричні розетки на зовнішніх стінах. Придбайте спеціальні пінні прокладки для розеток, вони прості в установці, але дійсно допомагають.

Увімкніть стельовий вентилятор у зворотному напрямку. коли ви змінюєте напрямок обертання за годинниковою стрілкою, вентилятор проштовхує тепле повітря від стелі вниз, у простір, де ви перебуваєте.

Переставте меблі. Якщо ваше ліжко чи диван стоять біля вікна, перемістіть їх якомога далі. Скло охолоджується та створює «холодну зону». Коли ви відсунете меблі навіть на пів метра, ви відчуєте різницю.

Свічковий лайфгак. Керамічний чи теракотовий свічник може стати міні-нагрівачем. Свічки виділяють тепло, яке затримується у глині та поступово поширюється по кімнаті. Але використовуйте цей метод обережно, ніколи не залишайте свічки без нагляду