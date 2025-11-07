Як злити воду з пральної машини, щоб уникнути цвілі та засмічень / © Associated Press

Реклама

Навіть найрозумніші сучасні пральні машини потребують трохи уваги. Іноді після циклу прання всередині може залишатися вода через забитий фільтр, перекручений шланг або просто тому, що техніка вже не «першої свіжості». Злити воду самостійно не складно, якщо знати правильну послідовність дій.

Видання Martha Stewart розповіло, як безпечно злити воду з пральної машини, запобігти появі неприємного запаху, цвілі та засмічень, а також підтримувати її в ідеальному стані.

Коли потрібно зливати воду вручну

Зазвичай машини сконструйовані так, щоб після циклу всередині не залишалося води. Але є кілька ситуацій, коли потрібен ручний злив:

Реклама

засмітився чи перегнувся дренажний шланг;

забився фільтр помпи;

зламалася помпа зливу;

машина готується до транспортування, наприклад, перед переїздом.

Як знайти зливний шланг і фільтр помпи

Більшість моделей мають зливний шланг і фільтр або спереду, або ззаду машини. Перед тим як щось від’єднувати, обов’язково знайдіть інструкцію до своєї моделі, на сайті виробника чи у паперовій версії. Це допоможе точно визначити, де саме розташований шланг і фільтр.

Як злити воду з пральної машини

Вимкніть машину з розетки. Безпека — передусім. Ніколи не починайте роботу, якщо пральна машина підключена до електромережі. Підготуйте місце для води. Підкладіть під низ плоский піддон, ганчірки чи старі рушники, адже коли відкриєте шланг або фільтр, вода обов’язково витече. Знайдіть шланг або фільтр. Вони можуть бути заховані за маленькою кришкою у нижній частині машини. Почніть злив. Акуратно зніміть ковпачок зі шланга чи повільно відкрийте фільтр, щоб дати воді поступово витекти. Зніміть і промийте фільтр. Коли вся вода стече, повністю відкрутіть фільтр і вийміть з нього ворс, монети чи інше сміття. Потім промийте його гарячою водою та висушіть. Зберіть усе назад. Поверніть фільтр і шланг на місце, щільно закрийте панель і тільки потім підключайте машину до мережі.

Як запобігти цвілі, запахам і засміченням

Перевіряйте кишені. Монетки, шпильки та смітинки можуть потрапляти у фільтр і блокувати помпу.

Стежте за шлангом. Він не повинен бути перегнутим або притиснутим до стіни — це блокує злив води.

Не пересипайте порошок. Надлишок засобу осідає у фільтрі та створює піну, в якій з часом розвивається пліснява.

Залишайте дверцята прочиненими. Після прання залишайте люк відкритим, щоб волога випаровувалась, це запобігає появі запахів і цвілі.

Проводьте «прання для машини». Раз на місяць запускайте цикл очищення з гарячою водою та спеціальним засобом або сумішшю оцту та соди. Це змиває залишки мийних речовин і бактерій.

Не ігноруйте «дзвіночки». Якщо під машинкою збирається вода, не відкладайте перевірку. Якщо не вдалося знайти причину самостійно — зверніться до майстра, це може бути несправність помпи чи внутрішніх електричних компонентів.

Зливати воду з пральної машини — не найприємніше заняття, але воно допомагає уникнути великих проблем у майбутньому. Регулярне очищення, уважність до дрібниць і кілька хвилин профілактики на місяць і ваша машина служитиме роками, залишатиме білизну не лише чистою, а й по-справжньому свіжою.