Як змінити спальню, щоб мати кращий сон — корисні поради / © Credits

Реклама

Видання RTÉ розповіло, що комфорт, температура, світло, звук, якість повітря, меблі та порядок у кімнаті — ось основні фактори гарного сну.

Багато хто з нас не може змінити глобальні речі: режим роботи, сімейну ситуацію або планування орендованої квартири. Але невеликі корективи можуть суттєво вплинути на сон.

Комфорт понад усе

Ковдри для кожного. Якщо ви ділите ліжко з партнером, супер ідея — дві окремі ковдри. Так кожен зможе обрати свою температуру: легку ковдру для себе та теплішу — для того, хто мерзне.

Правильний матрац. Купівля матраца — ключове, але процес вибору може бути заплутаним. Варто не просто сидіти на ньому у магазині, а лягати так, як ви спите вдома, наприклад, на спині, на боці чи на животі. Це допомагає оцінити комфорт на власному досвіді.

Повітря та освітлення

Якість повітря. Очистити повітря допомагають зволожувачі, очищувачі повітря чи кімнатні рослини. Рослини не лише прикрашають кімнату, а й підвищують вологість і покращують мікроклімат.

Розумне освітлення.Розумна система освітлення дозволяє налаштувати світло окремо для різних зон: підсвітка біля гардероба, нічник або основне світло. Це допомагає не турбувати партнера та підтримує природний біоритм.

Простір і порядок

Зберігання без хаосу. Місця для зберігання, які зазвичай залишаються невикористаними, можна застосувати для телефону чи дрібниць. Так ви створюєте відчуття «святині» у спальні та менше відволікаєтесь.

Мінімум шуму. Налаштуйте спальню так, щоб нічого не заважало сну: звук, світло та навіть телефон. Якщо повністю прибрати гаджети не виходить, сховайте їх за ліжком або у шухляді, щоб не провокувати прокрастинацію перед сном.

Гарний сон — це не фантастика. Маленькі зміни у вашій спальні здатні перетворити кімнату на справжній оазис відпочинку. І навіть якщо ви живете у маленькій орендованій квартирі, створити затишну спальню, де хочеться спати, цілком реально.