Різдвяний кактус / © Credits

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Не панікуйте, якщо ваш різдвяник (шлюмбергера) ще не цвіте: цей простий лайфгак від професійних квітникарів допоможе запустити процес, і рослина вкриється чудовими квітами саме до свята.

Якщо до середини листопада на вашому різдвянику не з’явилися бутони — не впадайте у відчай. Цей нескладний прийом імітує методи, які використовують професіонали, щоб стимулювати утворення квіткових бруньок, і зазвичай він дуже ефективний. Прикро, коли наприкінці осені на кінчиках пагонів шлюмбергери немає навіть крихітних кольорових крапок — майбутніх бутонів, особливо якщо ви ретельно доглядаєте за рослиною. Проте перевівши свого «впертого» улюбленця в режим виживання, ви можете запустити цикл цвітіння. І знаєте що? Для цього знадобляться лише банан і поліетиленовий пакет.

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Що треба зробити, розповідає GardeningKnowHow.

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Для забезпечення піку продажів професійні квітникарі домагаються того, щоб рослини утворювали багато бутонів у чітко визначений час. Для цього, серед інших заходів, шлюмбергери часто обробляють синтетичними гормонами. Це змушує рослину припинити нарощування зелених сегментів і перейти до формування квіткових бруньок. Ви можете скористатися тим самим принципом, застосувавши природні хімічні речовини, які виділяються стиглим бананом, якщо ваш різдвяник усе ще не цвіте.

Усім відомо, якщо покласти стиглий банан у вазу з фруктами, інші плоди почнуть швидко псуватися. Це відбувається через етилен — природний гормон, який рослини виділяють на завершальному етапі свого життєвого циклу. Тож якщо на короткий час створити навколо різдвяника концентрацію етилену, рослина «вирішить», що опинилася у критичних умовах. У відповідь вона почне утворювати квіти — це своєрідна спроба вижити в останню мить і зберегти свій генетичний матеріал через утворення насіння.

Оберіть дуже стиглий банан

Банани / © Credits

Найбільше етилену виділяють дуже стиглі банани — ті, що вже вкрилися коричневими плямами або почали повністю темніти. Використовуйте лише шкірку: хоча весь плід виділяє етилен, м’яка солодка м’якоть банана приваблює плодових мушок і грибних комариків, а також створює надмірну вологість у «міні-теплиці», яку ви збираєтеся облаштувати.

Залиште шкірку полежати протягом години

Зайва волога швидко випарується з внутрішньої поверхні шкірки, що допоможе знизити рівень вологості та мінімізувати ризик появи шкідників або хвороб.

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Поставте горщик і шкірку на тарілку

Тепер поставте шлюмбергеру (разом із горщиком) на тарілку або великий піддон для рослин, а поруч із основою горщика покладіть бананову шкірку. Важливо, щоб шкірка не торкалася сегментів рослини чи ґрунту, оскільки це може призвести до перенесення плісняви ​​або спор грибків.

Накрийте все прозорим пакетом

Натягніть прозорий поліетиленовий пакет на рослину, тарілку та бананову шкірку, а потім підігніть або зав’яжіть його краї під тарілкою, щоб створити герметичне середовище. Якщо пакет занадто тонкий і лягає на стебла, встановіть у ґрунті опори (наприклад, палички для їжі або дерев’яні шпажки), щоб створити каркас — так рослина не торкатиметься пластику.

Важливо, щоб пакет був прозорим: непрозорий матеріал може створити надмірний стрес, через що рослина скине сегменти стебла замість того, щоб сформувати бутони. Крім того, прозорість дозволяє вам постійно спостерігати за станом рослини протягом усього процесу.

Розмістіть у яскравому, але захищеному від прямих сонячних променів місці

Тепер, коли ваш різдвяник (шлюмбергера) знаходиться у своїй «міні-теплиці», він може швидко перегрітися під прямими сонячними променями. Тому знайдіть для нього місце у світлій кімнаті, куди не потрапляє пряме сонячне світло.

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Залиште рослину в середовищі з етиленом на 48 годин

Оптимальний час для утримання шлюмбергери в «етиленовій камері» — рівно 2 доби (2 дні та 2 ночі). Цього достатньо, щоб газ спричинив хімічний стрес, який стимулює утворення бутонів, але при цьому не завдав шкоди самій рослині й не створив умов для появи плісняви ​​(яка могла б виникнути через обмежену циркуляцію повітря).

Хоча професійні квітникарі використовують синтетичні речовини в дуже точних, суворо вивірених дозах, ви не зможете визначити, скільки саме етилену виділяє конкретний банан. Тому уважно стежте за своїм кактусом: якщо рослина почне виглядати пригніченою або з’являться найменші ознаки плісняви ​​— негайно зніміть пакет. Не залишайте пакет довше ніж на 48 годин, оскільки надлишок етилену може зашкодити розвитку бутонів.

Зніміть пакет і чекайте на появу бутонів

Обережно зніміть поліетиленовий пакет, викиньте шкірку, а рослину переставте туди, де вона має цвісти (тільки уникайте місць, згубних для цієї рослини). Приблизно через тиждень на кінчиках сегментів листя мають з’явитися крихітні горбки, а через два тижні вони вже будуть добре помітні.

Уважно огляньте свій різдвяний кактус, перш ніж застосовувати цей метод

Перед тим як спробувати цей трюк, обов’язково переконайтеся, що рослина ще не почала формувати бутони самостійно. Огляньте кінчики листя при яскравому освітленні, щоб помітити ледь помітні горбки на самих кінчиках сегментів. Вони можуть бути зовсім крихітними, тому спробуйте обережно намацати їх кінчиками пальців. Якщо ваша шлюмбергера цвіте рожевим або червоним, ці горбки будуть яскравими; якщо ж квіти білі — горбки можуть бути зеленими, і їх важче розгледіти.

Якщо маєте сумніви, зачекайте тиждень і подивіться, чи не збільшилися ці горбки в розмірі. Хоча використання етилену зі шкірки стиглого банана — дуже ефективний спосіб змусити шлюмбергеру («різдвяник») зацвісти, такий гормональний «шок» може також призвести до зупинки розвитку вже наявних бутонів, якщо процес формування квітів уже розпочався.

На «різдвянику» досі немає бутонів

Якщо цей професійний прийом не спрацював, імовірно, існує глибша причина, через яку ваш «різдвяник» не цвіте — фактор, що блокує природні механізми рослини.

Порушено внутрішній біологічний годинник рослини. Шлюмбергери мають дуже специфічні вимоги до освітлення: для початку формування бутонів їм необхідний безперервний період темряви тривалістю щонайменше 10 годин на добу. Штучне освітлення легко порушує цей цикл: щоразу, коли ви вмикаєте лампу або телевізор після настання темряви, внутрішній годинник рослини «скидається» і починає відлік заново.

У приміщенні занадто тепло. За температури вище 21°C шлюмбергера «вважає», що все ще триває літо, і спрямовує всю енергію на нарощування нових сегментів стебла. Навіть якщо рослина отримує необхідну для розвитку бутонів темряву, постійне тепло нівелює цей стимул.

Ви пересадили «різдвяник» цього року. У природі ці рослини ростуть не в ґрунті, а в невеликих щілинах між гілками дерев, де їхнє коріння знаходить заглиблення, заповнені перепрілим листям, що слугує їм джерелом живлення. Якщо ви нещодавно пересадили рослину в більший горщик, вона зосередиться на розвитку кореневої системи, щоб заповнити вільний простір, замість того щоб витрачати сили на цвітіння.

Ви внесли добрива занадто пізно. Якщо наприкінці літа або восени «різдвяник» підживили звичайним добривом для кімнатних рослин, він витрачатиме всю отриману енергію на ріст нових сегментів стебла — йому буде просто не до цвітіння.

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