Як знищити пень: поради арбористів та чому це важливо для здоров’я вашої ділянки

Пень / © Credits

Реклама

Для здоров’я вашого газону та безпеки будинку важливо знати, як після цього видаляти пень. Навіть якщо ви не плануєте використовувати місце, де колись росло дерево, арбористи попереджають: залишений без нагляду пень може спричинити цілу низку нових проблем.

Як позбутися пня, експерти розповіли Architectural Digest.

Реклама

Існує кілька способів видалення пнів, але думка експертів одностайна: щоб вважати процес видалення дерева справді завершеним, необхідно також знищити пень.

Реклама

Старі пні приваблюють шкідників, стають осередками грибків і створюють ризик перечепитися. Деякі з них навіть намагаються відрости знову. Видалення пнів захищає ґрунт, запобігає появі шкідників і допомагає зберегти задуманий вами ландшафтний дизайн.

Проблеми зі шкідниками, які виникають через гнилий пень, можуть поширитися на всю ділянку. Комахи — наприклад, мурахи, — яких приваблює такий пень, можуть розмножитися і заподіяти шкоду всім насадженням: або безпосередньо, або переносячи грибки чи патогени на сусідні дерева й рослини. Цей «мертвий» пень може стати плацдармом для цілком живих «загарбників», які завдадуть серйозної шкоди вашому саду.

Тепер, коли ми з’ясували, чому іноді виникає потреба позбутися пня, розгляньмо кілька способів, які допоможуть видалити його назавжди. Зауважте: якщо перший метод не спрацює з особливо міцним пнем, ви завжди можете спробувати другий або третій варіант. Якщо вас не підтискає час (тобто вам не потрібно терміново звільняти місце для будівництва патіо чи зимового саду), то четвертий спосіб буде найбільш щадним для екосистеми вашої ділянки.

Як знищити пень

Підготовчий етап: оцініть розміри

Реклама

Перш ніж обрати метод видалення пня, варто оцінити масштаб роботи — у буквальному сенсі. Для пнів різного розміру потрібні різні підходи до видалення.

Почніть із вимірювання діаметра пласкої поверхні зрізу в найширшому місці, враховуючи водночас будь-які великі нарости чи нерівності форми. Також зверніть увагу на кореневу шийку (розширення стовбура біля землі), поверхневі корені та висоту пня над рівнем ґрунту. У сукупності ці виміри допоможуть вам краще уявити загальний розмір пня. Пень діаметром менше ніж приблизно 30 см зазвичай вважається малим, тоді як діаметром понад приблизно 75 см — великим. Під час оцінювання також слід враховувати наявність поверхневих коренів і висоту пня. Невеликі пні можна подрібнити за лічені хвилини, тоді як величезні можуть бути занадто великими для такого способу видалення. Видалення пнів за допомогою хімічних речовин або вогню може завдати їм настільки серйозної шкоди, що вони фактично «гинуть» — і повне викорчовування може вже не знадобитися; якщо пень успішно знищено, його коріння припиняє рости. У випадку з пнями середнього розміру вибір методу (з наведених нижче) залежатиме від вашого бюджету, терпіння та навичок виконання робіт власноруч.

Знищення пня за допомогою гербіцидів

Майже всі експерти рекомендують застосовувати хімічні гербіциди — це швидкий і ефективний спосіб позбутися небажаних пнів. Багато фахівців назвали саме цей варіант найкращим. Спеціалізовані гербіциди, такі як гліфосат (або нітрат калію) чи триклопір, можна наносити безпосередньо на свіжий зріз або в отвори, просвердлені в пні, — це дозволяє знищити кореневу систему. Це може бути надзвичайно ефективним. Це чудовий спосіб повністю знищити пень, але будьте обережні: ці хімікати можуть бути небезпечними. Вкрай важливо використовувати належний захист і тримати дітей і домашніх тварин подалі, якщо ви використовуєте цей метод.

Як знищити пень за допомогою хімічних гербіцидів:

Зріжте пень якомога ближче до землі, а потім просвердліть у ньому отвори За допомогою бензопилки зріжте його так низько, наскільки це безпечно. Після цього просвердліть у пні кілька отворів, намагаючись заглибити їх принаймні на 20–25 сантиметрів. Використовуючи засоби індивідуального захисту, внесіть гербіцид, а потім додайте воду Щедро залийте обраний вами гербіцид у кожен із просвердлених отворів. Будьте дуже обережні, щоб порошок або рідина не потрапили на відкриті ділянки шкіри чи в зону обличчя. Потім влийте в кожен отвір приблизно склянку води, щоб активувати хімічні речовини. Щільно накрийте пень брезентом. Закріпіть його за допомогою еластичних шнурів, мотузок, каміння або інших важких предметів, щоб надійно притиснути брезент до землі.

Вже за кілька днів пень має загинути, хоча процес може дещо затягнутися залежно від його стійкості. Брезент захищає від дощу, а також допомагає утримувати тепло й вологу, що прискорює розкладання. Варто перевіряти стан обробленого пня кожні кілька тижнів, за кілька місяців він має стати настільки м’яким, що його можна буде розбити сокирою або лопатою.

Реклама

Видалення пня методом подрібнення (фрезерування)

Якщо пень невеликий, його разом із кореневою системою можна спробувати викопати вручну за допомогою лопати, кайла та значних фізичних зусиль. Для більших пнів найкращий спосіб видалення — це подрібнення (фрезерування). Для видалення пня нижче рівня ґрунту можна використати подрібнювач (фрезу для пнів), водночас ділянка навколо майже не пошкоджується. Часто ми також подрібнюємо й кореневу систему. Власники будинків можуть орендувати компактний подрібнювач пнів у будівельних гіпермаркетах або ж звернутися до компанії, що займається доглядом за деревами.

Варто врахувати, що оренда або купівля подрібнювача пнів може вимагати значних витрат. Перш ніж обрати цей метод, треба переконатися, що до пня є зручний підхід, а навколо нього достатньо місця для розміщення техніки. Існують різні типи подрібнювачів, розраховані на пні різного розміру. Крім того, вам знадобиться простір для маневрування машиною, а також джерело електроживлення.

Незалежно від того, орендуєте ви обладнання, купуєте його чи наймаєте фахівців, цей спосіб видалення пнів є найдорожчим. Проте витрати можуть бути виправдані: подрібнення — це, безумовно, найшвидший, а часто й найефективніший метод.

Як видалити пень за допомогою подрібнювача

Якщо у вас є бензопилка і ви вмієте безпечно нею користуватися, зріжте пень максимально низько до рівня ґрунту. Після цього ретельно розчистьте ділянку навколо: під час роботи інструмента неминуче розлітатимуться тирса, гілки, листя та камінці. Стежте, щоб ланцюг пили не торкався землі! Бруд не лише миттєво затуплює ланцюг, а й може спричинити небезпечний зворотний удар, розлітання каміння та іншого сміття — словом, це вкрай небажано. Ба більше, якщо на будь-якій частині пня (зокрема й на коренях) видно бруд, ретельно змийте його водою і дайте деревині повністю висохнути, перш ніж братися за пилку.

Зріжте пень якомога ближче до землі, а потім приберіть сміття. Подрібніть пень, рухаючи інструмент з боку в бік Встановіть подрібнювач пнів так, щоб його різальний диск опинився над пнем, увімкніть пристрій і повільно опустіть його. Щойно різальний диск торкнеться пня, починайте рухати його з боку в бік, а також уперед і назад — це дозволить поступово подрібнити деревину. Переріжте коріння, а потім засипте яму. Використовуйте подрібнювач, щоб перерізати та стерти на тріску велике коріння, яке оголюється в процесі роботи. Коли пень і коренева система будуть повністю подрібнені, засипте утворену яму ґрунтом і ретельно утрамбуйте його до рівня поверхні землі. Отриману тріску можна використати як мульчу. Щоб остаточно позбутися пня, важливо знищити всю кореневу систему.

Знищення пня за допомогою вогню

Якщо ви вирішили використати вогонь, пам’ятайте: безпека — понад усе! Переконайтеся, що над місцем роботи немає гілок, які можуть спалахнути; видаліть траву, чагарники та бур’яни навколо; обов’язково тримайте під рукою вогнегасник на випадок, якщо іскри або вуглинки розлетяться вбік.

Попри численні ризики, про які слід знати, перш ніж обирати цей метод видалення пнів, існують вагомі аргументи на користь використання вогню. «Метод випалювання заслуговує на особливу увагу, оскільки він не потребує викорчовування пня вручну або за допомогою важкої техніки — що може бути проблематично, якщо пень розташований у важкодоступному місці, — каже Джош Гестон, співвласник компанії ALC Property Maintenance. — Цей процес не займає багато часу, але вимагає суворого дотримання правил безпеки».

Як безпечно знищити пень за допомогою вогню:

Просвердліть великий отвір у центрі пня, а потім — додаткові отвори з боків. В ідеалі для цього варто використати корончасте свердло, наприклад, таке, що застосовується для встановлення дверних ручок: зробіть великий отвір у центрі пня, заглибившись якомога далі. Узявши менше свердло, просвердліть отвори з боків пня так, щоб вони з’єдналися з центральним отвором. Зверніть увагу: цей метод не підійде для надто широких пнів. Втім, його можна адаптувати: просвердліть у верхній частині пня кілька отворів, а потім з’єднайте їх із бічними отворами. Це досить трудомісткий процес, але він може бути дуже ефективним — тож його варто спробувати навіть із великими пнями. Просочіть тканину засобом для розпалювання, вставте її в отвір і підпаліть. Будьте дуже обережні (обов’язково одягніть рукавички). Просочіть смужку (або кілька смужок) бавовняної тканини бензином чи рідиною для запальничок, а потім вставте її в центральний отвір, залишивши зовні лише кінчик у кілька дюймів. Для безпеки змініть рукавички (пам’ятайте, що на них можуть залишитися сліди пального) і підпаліть тканину. Підносячи вогонь, відхиліться якомога далі від отвору. Також не забудьте про захисні окуляри: навряд чи ви хочете стати героєм інтернет-мему, втративши брови через цей експеримент. Підтримуйте полум’я. Щоб пень почав горіти зсередини, потрібен приплив кисню. Для цього періодично вдувайте повітря в бічні отвори. Крім того, час від часу кидайте в центральний отвір сухі гілки, щоб підтримувати вогонь усередині. І в жодному разі не підливайте бензин чи рідину для запальничок — це невиправданий ризик. Стежте за процесом, а після завершення переконайтеся, що вогонь повністю згас.

Може знадобитися кілька годин, щоб пень вигорів достатньо для того, аби його можна було легко видалити за допомогою лопати та кайла. Навіть якщо ви не плануєте повністю викорчовувати пень, а просто хочете його знищити, цей метод чудово підійде і завдасть мінімальної шкоди довкіллю.

«Природний» метод: час, терпіння та сіль для знищення пня

Щоб позбутися пня, необов’язково використовувати вогонь, агресивні хімікати чи важку техніку — можна обрати значно «природніший» підхід, хоча це й потребуватиме часу. Суть «природного методу» полягає в тому, що ви використовуєте той самий інструментарій, що й у випадку з хімічним способом, але замінюєте хімікати на англійську сіль (сульфат магнію) або кам’яну сіль.

Як знищити пень за допомогою солі

Зріжте пень якомога ближче до землі, а потім просвердліть отвори. Якщо є можливість, скористайтеся бензопилкою і зріжте пень так низько, як це безпечно зробити. Знову ж таки, зверніть увагу на наведені вище поради щодо безпеки під час видалення пнів інструментом: стежте, щоб ланцюг не торкався землі, каміння тощо. Після цього просвердліть у пні кілька широких отворів. Засипте сіль, а потім додайте воду. Насипте достатню кількість кам’яної або англійської солі, щоб заповнити кожен просвердлений отвір сіллю, а потім залийте водою так, щоб сіль повністю просочилася. Якщо здається, що вся сіль провалюється в отвір, повторіть процедуру ще один-два рази, додаючи більше солі, а потім — води. Якщо пень дуже пористий (наприклад, через гниття), можливо, доведеться додавати сіль і воду два або більше разів. Щільно обгорніть пень брезентом, а через кілька місяців перевірте результат. Обгорніть його міцним брезентом і надійно закріпіть. Після цього залишається тільки чекати. Цей процес тривалий — від 6 до 12 місяців, — але він нетоксичний і майже не потребує фізичних зусиль. Згодом пень настільки зруйнується, що або перетвориться на частину ґрунту, або його можна буде легко прибрати за допомогою лопати.

Поради щодо безпеки під час знищення пня

Експерти наголошують на необхідності бути обережними з хімікатами, вогнем, бензопилками та важкою технікою (наприклад, подрібнювачами пнів), які можуть використовуватися для знищення пня. Проте безпечне видалення пня також передбачає розуміння того, що саме розташовано під землею.

Ніколи не намагайтеся видалити пень силоміць. Знищення пня — це важка праця, що потребує значних зусиль. Використання небезпечних методів, як-от спроба вирвати його за допомогою вантажівки та ланцюга, може призвести до серйозних травм: якщо ланцюг зірветься, він може відскочити в бік будинку або автомобіля. До того ж, ви ризикуєте пошкодити чи навіть повністю знищити свій транспортний засіб. Якщо маєте сумніви, найміть професіонала — кваліфікованого, досвідченого фахівця, який має ліцензію та страховку.

Які побутові засоби допоможуть знищити пень

Як уже згадувалося, найпоширенішими побутовими засобами для знищення пнів є англійська (сульфат магнію) та кам’яна солі. Проте вдома можуть знайтися й інші речовини, придатні для цієї мети. Як і у випадку із сіллю (чи спеціальними хімічними гербіцидами), ці засоби слід заливати в отвори, попередньо просвердлені в пні.

Можна скористатися нерозведеним відбілювачем (будьте обережні, щоб не вдихати його випари) або звичайним білим оцтом. Після того як ви залили обраний засіб, щільно обгорніть пень герметичним брезентом або плівкою. Важливо: ніколи — не змішуйте відбілювач з оцтом. У жодному разі! За їхнього поєднання утворюється небезпечний, навіть смертельний газ.

Як найшвидше знищити пень і коріння дерева

Хоча подрібнення (фрезерування) пня — це, мабуть, найбільш трудомісткий і дорогий спосіб повного видалення, водночас це найшвидший метод. Позбутися його за допомогою подрібнювача можна всього за годину-дві. Для порівняння: якщо знищувати пень хімічними засобами, а потім викопувати його, на це можуть піти тижні або навіть місяці. Особливо якщо йдеться про великі пні, які потрібно швидко видалити, найкраще скористатися їх подрібнювачем. Великі пні можуть бути стійкими до дії солей чи хімікатів, вони здатні ще довго випускати нові пагони або слугувати осередком для шкідників і грибків.

Скільки часу потрібно, щоб убити пень

За допомогою подрібнювача ви можете вбити пень за годину або дві, незалежно від часу на підготовку та очищення. Для його знищення шляхом «природного розкладання» може знадобитися від шести місяців до двох років, що є найкращим вибором для екологічно свідомих або малобюджетних садів, якщо у вас є час чекати.

Як пні можуть пошкодити водопровідні та каналізаційні лінії

Сам пень не пошкодить закопані лінії водопостачання, але коріння може бути безжальним до труб. Власники будинків зазвичай зосереджуються на тому, що розташоване над землею, але реальний ризик полягає в тому, що коріння робить під нею.

Коріння дерева (або пня) під землею може розходитися на відстань, що удвічі-тричі перевищує ширину крони дерева; воно росте в напрямку води та поживних речовин, а глиняні або ПВХ-труби є безпосереднім джерелом і того, і іншого. Дренажні труби, по суті, є мішенню. Пень не є безпечним лише тому, що дерево зникло; живе коріння продовжує рости ще місяцями після видалення, і бувають випадки, коли кореневі системи простягаються на відстань понад чотири метри від початкового пня. Дерево на поверхні мертве, але мережа коріння під землею все ще дуже активна. Якщо пень зрозташований у межах трьох метрів від дренажної лінії, правильним рішенням буде його повне видалення. Якщо його залишити, це створить проблему повільного проникнення коріння, яка рідко проявляється на поверхні, доки не стане серйозною. Коріння проникає крізь крихітні стики або тріщини, розширюється зсередини, і ви не помітите цього, доки на подвір’ї не з’являться повільний дренаж або волога ділянка.

Які причини вбити пень

Найголовніша причина вбити пень — це відновити простір. Можливо, він розташований посеред вашого подвір’я, і діти хочуть там погратися, або це завдасть вам і вашій газонокосарці менше клопоту. Можливо, він розташований посеред вашого саду, і вам потрібно більше місця для посадок. Список можна продовжувати.

Але є й інші вагомі причини, через які ви можете захотіти вбити пень, — причини, які можуть захистити ваш дім і інші дерева та рослини поблизу. Грибкова гниль з пня може поширитися на сусідні рослини, а гнила деревина часто приваблює шкідників. Мертві пні можуть привабити шкідників, таких як терміти, мурахи або грибки, які здатні поширитися на сусідні здорові дерева або навіть на конструкцію вашого будинку.

Чи може дерево відрости з пня

Так, дерево іноді може вирости з пня, але це залежить головним чином від його породи та стану коріння, що залишилося. Коли дерево зрізано, а його коренева система залишається живою, деякі види здатні пускати нові пагони від самого пня або від коренів у природному процесі, який називається порослянням. Такі види дерев, як дуб, верба, клен, тополя, береза ​​та евкаліпт, особливо добре дають раду з цим і можуть напрочуд швидко відростати, особливо якщо дерево було відносно молодим і здоровим, коли його зрубали. З іншого боку, більшість хвойних порід (вічнозелених, як-от сосна, ялина, ялиця та кедр) зазвичай не відростають із пнів, оскільки вони не здатні давати нові пагони зі старої деревини, тому після їх зрізання пні зазвичай гинуть. Інші фактори також впливають на те, чи відбудеться відростання, включаючи вік дерева (знову ж таки, молодші дерева реагують краще і мають тенденцію відростати), загальний стан кореневої системи, наскільки високо було зрізано пень і навіть сезон, коли дерево було видалено.

Коли можна залишити пень, не видаляючи його

Якщо пень не загрожує підземним комунікаціям, не стає розплідником шкідників і не заважає косити навколо нього траву, можливо, найкраще залишити його на місці — навіть якщо він досить помітний на вашій ділянці.

Видалення — не єдиний варіант: пень може стати частиною ландшафтного дизайну. Створення насипу з рослин навколо нього дозволяє гармонійно вписати пень у сад і розвинути попередні ідеї ландшафтного оформлення. Сам пень може слугувати лавкою, або ж його можна обробити, перетворивши на художній акцент. Крім того, якщо залишити його на місці, можна уникнути значного пошкодження ділянки, яке неминуче виникло б за повного видалення кореневої системи. Висадження рослин навколо пня та безпосередньо на ньому — у щілинах між поверхневими коренями, — а також використання моху та квітучих багаторічників додадуть саду глибини й візуальної виразності.

Новини партнерів

Новини партнерів