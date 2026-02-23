Як зробити безкоштовні опори для рослин своїми руками

Опора для рослин / © Credits

Якщо ви шукаєте ідеї для шпалер для овочів або просто вважаєте, що вашим рослинам потрібна підтримка, спробуйте скористатися порадами GardeningKnowHow.

Чому саморобні опори для рослин такі ефективні

Опори для рослин — це системи, призначені для запобігання нахилу рослин через власну вагу або висоту. Такі культури, як перець та баклажани, можуть бути схильні до цього, як і помідори, які не прикріплені до тростини чи шпалери. Коли вони плодоносять або плодоносять, вони починають нахилятися, перш ніж поступово падати, що може виглядати непривабливо та призвести до ламання стебел.

Завжди краще використовувати те, що у нас є, замість того, щоб купувати в магазині. Цей лайфгак видається чудовим способом використати те, що можна отримати безкоштовно, що добре як для вашого гаманця, так і для довкілля. Самостійно можна зробити опори для таких рослин, як перець та баклажани — сортів, які зазвичай не потребують великої опори, але також можуть впасти під вагою важкого врожаю.

Цей лайфгак також ефективний, оскільки для його випробування потрібно дуже мало інструментів — лише дриль, садові ножиці та зібрані гілки.

Після того, як ви дістали садові ножиці та дриль, вам потрібно зібрати найважливіший компонент цієї саморобки — гілочки. Ви шукаєте два різних види для виготовлення опор: міцні, товсті гілочки та довгі, гнучкі, які можна зігнути, утворюючи спіраль, щоб вони не ламались.

Якщо ви не можете знайти їх у своєму дворі, попросіть доброзичливого сусіда або відвідайте місцевий ліс чи заповідник.

Після того, як ви зібрали гілочки, просто просвердліть два отвори вздовж одного боку вашої міцної гілочки (або більше, якщо ви хочете, щоб петлі піднімалися вище). Потім вставте кінець тоншої гілочки в просвердлений отвір і обмотайте її так, щоб інший кінець гілочки увійшов в інший отвір. Ви зрозумієте, що зробили все правильно, якщо створили спіраль або коло, залежно від того, скільки разів ви хочете, щоб гнучка палиця обмоталася.

Якщо ви не можете знайти достатньо гнучку палицю, замочування палиць у воді на день-два може розм’якшити їх настільки, що вони зможуть зігнутися в коло.

Як використовувати саморобні опори для рослин

Щоб використовувати опору, засуньте більшу палицю в ґрунт поруч із рослиною в горщику або в землі та покладіть петлю над зеленню. Це дасть їй достатньо місця, щоб повністю оточити рослину.

Якщо вам важко розмістити петлю навколо бажаної рослини, найкраще зробити її навколо неї, а не намагатися помістити над рослиною після того, як ви створили опору.

Якщо ви вже зробили опору, ви можете вийняти кінець тоншої гілочки, щоб частково розібрати її — і тоді опору буде легше розмістити навколо рослини. Потім ви можете вставити кінець назад — і вуаля!

Як довго вони прослужать

Важливо зазначити, що хоча ці саморобні опори для рослин, імовірно, прослужать кілька сезонів, вони не будуть вічними.

З часом деревина слабшає та стає схильною до гниття, тому стежте за ними та обов’язково замінюйте їх, якщо вони мають будь-які ознаки цих процесів. До них належать переломи в гілках та вигинання або прогинання деревини.