Як зробити домашній шампунь для собак лише з трьох інгредієнтів / © Associated Press

Реклама

Пухнасті улюбленці часто потрапляють у халепи: стрибають у калюжі, бігають пилюкою або просто приносять додому «аромати пригод». У такі моменти важливо мати під рукою надійний засіб для миття, але що робити, якщо спеціального шампуню немає або ви хочете уникнути хімії? Відповідь проста: приготувати домашній шампунь для собак з трьох доступних і безпечних інгредієнтів. Видання Martha Stewart поділилося перевіреним рецептом від блогерки Хлої Макінтош, а також доповнило його рекомендаціями ветеринарів.

Чому домашній шампунь може бути хорошою альтернативою

Хоча ветеринари зазвичай радять користуватися спеціально розробленими засобами для догляду за шерстю та шкірою собак, іноді домашній шампунь — це справжній порятунок. Особливо у непередбачуваних ситуаціях або тоді, коли ви прагнете зменшити вплив хімічних речовин на шкіру свого вихованця.

Домашній шампунь за цим рецептом:

Реклама

Натуральний та нетоксичний

Простий у приготуванні

Підходить для швидкого використання

Не викликає подразнень, якщо правильно змитий

Інгредієнти

Вода (найкраще використовувати кип’ячену або фільтровану воду) 4 склянки

Харчова сода (допомагає нейтралізувати запахи, м’яко очищає та заспокоює шкіру) 3 ст. л

Рідке кастильське мило (натуральний очищувач на основі рослинних олій, без синтетичних домішок) ½ склянки

Приготування

У скляну пляшку або пластикову ємність із дозатором налийте 4 склянки води. Додайте 3 ст. л харчової соди. Злегка перемішайте. Влийте ½ склянки кастильського мила. Закрийте кришкою та обережно струсіть флакон до утворення однорідної рідини молочного кольору.

Шампунь готовий до використання.

Як правильно мити собаку

Щоб процедура була приємною та безпечною, дотримуйтесь наступних порад:

Уникайте потрапляння шампуню в очі, вуха, ніс і рот.

Використовуйте ватні кульки, щоб закрити вуха під час миття. Не забудьте зняти їх після.

Ретельно змивайте шампунь — кастильське мило містить олії та залишки можуть зробити шерсть жирною.

Якщо улюбленець нервує, дайте йому ласощі-розваги, наприклад, килимок для лизання з арахісовою пастою.

Не зберігайте залишки шампуню надовго — готуйте свіжу порцію перед кожним використанням, щоб уникнути розмноження бактерій.

Коли слід припинити використання

Якщо після кількох застосувань ви помітили, що шерсть собаки стала сухою, жорсткою або скуйовдженою, а шкіра — подразненою або лущиться, це може бути ознакою порушення природного pH-балансу. У такому разі варто перейти на ветеринарний шампунь, розроблений спеціально для собак.

Домашній шампунь із трьох інгредієнтів — це не просто зручність, а ще й спосіб подбати про здоров’я свого улюбленця. Природні компоненти, відсутність токсинів та простота у приготуванні роблять цей засіб чудовим помічником для власників собак.