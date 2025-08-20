Як зробити екологічну компостну вежу для садових грядок, горщиків і контейнерів

Компосна вежа / © Credits

Але якщо ви живете у квартирі з балконом або маєте маленький сад, вихід теж є і це компостна вежа. Вона займає мінімум місця, не потребує складного догляду та дарує рослинам природне підживлення без використання хімії, про це розповів садівник Patrick Vernuccio.

Компостна вежа — це вертикальна конструкція, зазвичай з труби чи відра з отворами, яку встановлюють одразу у грядку, горщик чи контейнер із рослинами. Усередину вежі ви складаєте органічні відходи, наприклад, овочеві шкірки, кавову гущу, чайні пакетики, яєчну шкаралупу. Всередині відбувається природний процес компостування за допомогою мікроорганізмів і дощових черв’яків.

Через маленькі отвори поживні речовини поступово розподіляються у ґрунті та підживлюють рослини поруч.

Переваги компостної вежі

Менше сміття. Харчові відходи йдуть не у відро, а на користь вашим квітам або овочам.

Природне підживлення. Компост містить азот, фосфор і калій, все, що потрібно рослинам.

Екологічність. Ніякої хімії, лише натуральні процеси.

Підходить навіть для балкона. Достатньо великого горщика чи контейнера.

Циркулярність. Ваші відходи стають ресурсом, замість сміття.

Як зробити компостну вежу власноруч

Вам знадобиться:

пластикова чи металева труба (30–60 см завдовжки, діаметр 10–15 см);

дриль або ніж, щоб зробити отвори;

кришка, щоб закривати верх вежі від дощу та запаху;

невеликий контейнер або грядка з рослинами.

Що робити:

Зробіть отвори у трубі по всій довжині, приблизно 1 см діаметром, через кожні 5–7 см. Це потрібно, щоб поживні речовини «розтікалися» у ґрунт. Вкопайте трубу у землю чи встановіть у контейнер так, щоб більша частина була у ґрунті, а верхня виступала назовні на 5–10 см. Додайте відходи, наприклад, шкірки овочів і фруктів, кавову гущу, чайні пакетики, шкаралупу. Уникайте великої кількості цитрусових, хліба та м’яса, адже вони ускладнюють процес. Додайте трохи ґрунту чи старого компосту, це пришвидшить розкладання. Закрийте верх кришкою, щоб уникнути неприємного запаху та комах. Дочекайтеся роботи природи, через кілька тижнів ви помітите, що ґрунт навколо вежі стає багатшим і рослини мають сильніший вигляд.

Які рослини люблять компостну вежу

Помідори та огірки

Полуниця

Троянди

Пряні трави (базилік, петрушка, м’ята)

Кімнатні рослини у великих горщиках

Поради

Черв’яки — ваші помічники. Якщо у ґрунті їх мало, можна додати кілька у вежу.

Якщо відходів забагато, чергуйте їх із сухим листям, тирсою чи картоном, це збалансує компост.

Не забувайте зволожувати вежу разом із поливом рослин.

Компостна вежа — це не лише простий спосіб утилізувати харчові відходи, а й маленький крок до екологічнішого життя. Вона підходить і для власників великих садів, і для мешканців квартир із балконом. Рослини отримують натуральне підживлення, ви — менше сміття, а планета — більше турботи.