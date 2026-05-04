Як зазначає видання Woman&Home, кінець весни — ідеальний момент, щоб приділити газону трохи більше уваги, адже саме зараз закладається його вигляд на все літо.

Догляд за травою — це не лише регулярне косіння, тут важливо все: висота зрізу, поливання, добрива, стан техніки та навіть структура ґрунту. І якщо хочеться, щоб газон мав справді розкішний вигляд, доведеться діяти системно.

Правильне косіння

Багато хто думає — що коротша трава, то рідше її доведеться косити. Насправді це одна з найпоширеніших помилок. Занадто коротке косіння буквально «оголює» газон, забирає листову поверхню, яка потрібна для фотосинтезу. У результаті трава слабшає та втрачає насичений колір.

Золоте правило: не зрізайте більше ніж одну третину висоти за раз — це стимулює ріст нових пагонів, тоді газон стає густішим і щільнішим.

Добрива

Добриво — це не «швидка допомога», а регулярна підтримка. Варто використовувати збалансовані весняні добрива, які забезпечують рівномірний ріст без різких «стрибків».

Якщо потрібно швидко покращити вигляд, додайте невелику кількість заліза, що може затемнити траву, але це скоріше косметичний ефект, а не довгострокове рішення.

Памʼятайте, краще обирати хелатне залізо, а не простий сульфат, адже воно ефективніше і не шкодить ґрунтовій мікробіології.

Поливайте рідко, але рясно

Легка щоденна «роса» зі шланга — не найкращий підхід. Це формує слабку кореневу систему, тож трава стає вразливою до спеки. Натомість:

поливайте рідше, але рясно

вода має проникати на кілька сантиметрів у ґрунт

давайте землі підсохнути між поливаннями

Це змушує коріння краще рости, а значить, газон краще переносить посуху та має здоровіший вигляд.

Догляд за газонокосаркою

Ідеальний газон неможливий без гострого леза. Тупа косарка не зрізає траву, а рве її. У результаті кінчики швидко висихають і жовтіють. Що робити:

перевіряти леза навесні

заточувати їх 2–3 рази за сезон

стежити за загальним станом техніки

Це проста деталь, яка кардинально змінює вигляд газону.

Аерація

З часом ґрунт ущільнюється та коріння буквально «задихається». Ознаки проблеми:

застоюється вода

жовтіє трава

ріст сповільнюється

Розв’язанням цих проблем стане аерація — створення невеликих отворів у ґрунті, через які проникають вода та кисень. Достатньо робити це раз на рік, найкраще навесні.

Як повернути зелений колір, якщо він зник

Якщо газон має втомлений вигляд, це не кінець. Спробуйте:

глибоке, але нечасте поливання

добрива з азотом — вони стимулюють утворення хлорофілу

Це допоможе повернути насичений зелений відтінок і здоровий вигляд.

Якщо газон має рідкий вигляд, допоможе підсівання. Правильно підібраний час і якісне насіння здатні буквально «перезапустити» життя вашого газону до літа.

Ідеально зелений газон — це не випадковість і не магія, а система маленьких, але регулярних дій. Трохи уваги навесні — і влітку ваш сад матиме такий вигляд, ніби над ним працювала команда дизайнерів. Адже справжня розкіш сьогодні — це не складність, а доглянута простота.

