Як зробити грядки, які не треба копати

Як зробити грядки для городу, які не треба копати / © Associated Press

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Метод «без копання» (No-dig) стає дедалі популярнішим серед садівників у всьому світі. Він базується на ідеї збереження природної структури ґрунту, підвищення його родючості без перевертання пластів та зменшення кількості бур’янів. На сторінці nettlesandpetals розповіли, як легко облаштувати такі грядки у власному дворі — навіть якщо до цього ви ніколи не тримали в руках сапу.

Чому варто спробувати метод «без копання»

Зменшення бур’янів — мульча пригнічує небажану рослинність.

Краще збереження вологи — мульчування зберігає вологу у ґрунті та зменшує частоту поливів.

Покращення структури ґрунту — не порушує ґрунт, ви зберігаєте мікрофлору та корисних черв’яків.

Менше фізичного навантаження — ідеально для тих, хто не хоче чи не може працювати з лопатою.

Більше врожаїв — здоровий ґрунт — це здорові рослини.

Що потрібно

Граблі чи мотика

Ножиці чи секатор

Дерев’яні кілки та мотузка (для розмітки)

Картон без кольорового друку (під основу)

Органічний компост

Деревна тріска чи солома

Вода

Як облаштувати грядку без копання

Зберіть усе сміття, великі бур’яни, каміння чи залишки старих рослин. Не обов’язково виривати все з корінням — картон придушить більшість рослин. Картон — це перший захисний шар, який не пропускає світло, гальмує ріст бур’янів і одночасно перегниває, збагачуючи землю. Зніміть скоби, стрічки та фарбу, якщо є. Рясно змочіть водою для пришвидшення розкладу. Насипте зверху шар компосту завтовшки 10–15 см. Це середовище, в якому будуть рости ваші рослини. Використовуйте перевірений компост або гній, змішаний із землею. З часом, на наступні роки, достатньо буде додавати лише 2–3 см поверхневого шару. Використайте дерев’яні кілки та мотузку, щоб чітко відокремити грядки від доріжок. Це допоможе підтримувати порядок у вашому городі. Злегка ущільніть шар компосту граблями чи ногами, щоб створити рівну поверхню для садіння. Засипте міжряддя деревною тріскою чи соломою. Вона утримує вологу, пригнічує появу бур’янів і забезпечує акуратний вигляд.

Коли садити

Можна садити одразу після створення грядки, навіть у той самий день. Просто розсуньте трохи компост, посійте чи посадіть розсаду та пригорніть назад.

Догляд за грядками

Навесні та восени додайте новий тонкий шар компосту.

Регулярно мульчуйте відкриті місця, щоб не проростали бур’яни.

Поливайте лише за потреби — ґрунт краще утримує вологу.

Не ходіть по грядках — краще організувати доріжки, щоб не ущільнювати ґрунт.

Метод «без копання» — це не просто мода, а ціла філософія. Він ідеально підходить для зайнятих садівників, які хочуть мати доглянутий город, але без виснажливої праці.

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