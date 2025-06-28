Як зробити ідеальний квітковий кошик: поради садівниці для цікавого подарунка / © Credits

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Садівниця Erin Berkyto поділилася чудовою ідеєю, як перетворити звичайний кошик із секонд-хенду чи горища на витончену живу композицію, яка прикрасить терасу, балкон або святковий стіл.

Вам знадобиться

Плетений кошик — бажано з натурального матеріалу

Щільний поліетиленовий пакет або сміттєвий мішок

Квітковий ґрунт

Квіти

Ножиці, рукавички, лопатка для садівництва

Квіти, які ідеально підійдуть

У цьому кошику краса гармонійно поєднується зі смаком:

Цинія (декоративна) — додає яскравого кольору

Нагідки (Їстівні, трохи гіркуваті) — природний репелент, колір

Бегонія (їстівна) — декоративна форма листя

Фіалка (повністю їстівна) — дуже ніжна, популярна в десертах

Мініатюрна троянда (пелюстки їстівні) — аромат та вишуканість

Жоржини (їстівні пелюстки нагадують редьку) — оригінальна текстура

Порада: обирайте квіти без обробки хімікатами, тільки з органічного розсадника. Якщо вирощуєте з насіння — переконайтесь, що сорт саме їстівний.

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Як зробити квітковий кошик

Крок 1. Підготовка кошика. Викладіть внутрішню частину кошика щільним поліетиленовим пакетом, зробіть дренажні отвори внизу. Це захистить матеріал від зайвої вологи.

Крок 2. Заповнення ґрунтом. Додайте ґрунт для балконних або квітучих рослин. Можна змішати з компостом для кращого цвітіння.

Крок 3. Висаджування квітів. Розташуйте рослини щільно, комбінуйте кольори та висоту: у центрі — мінітроянда чи жоржини, по краях — фіалки, нагідки, бегонії, декоративне доповнення — листя базиліку чи руколи.

Крок 4. Полив. Полийте після садіння та поставте кошик у світле, але не спекотне місце.

Догляд

Поливайте регулярно, особливо влітку — але не заливайте.

Видаляйте зів’ялі пелюстки, щоб стимулювати нове цвітіння.

Раз на два тижні підживлюйте органічним добривом.

За потреби переміщуйте кошик у притінене місце під час спеки.

Квітковий кошик з їстівними рослинами — це не просто подарунок, а емоція, краса та користь в одному. Вона символізує турботу, увагу до деталей та любов до природи. Такий подарунок обов’язково запам’ятається.