Як зробити інтер’єр будинку елегантним і стильним без зайвих зусиль / © Associated Press

Тренд на простоту у дизайні інтер’єру — це не лише дорогі меблі та модні бренди. Часто саме маленькі, але продумані деталі роблять кімнату живою, цікавою та персоналізованою — про це розповіло видання Real Simple. Такі елементи справді працюють — вони показують, що ваш простір продуманий, зручний та водночас стильний.

Стопи справжніх книжок. Не лише декоративні книжки, а ті, які ви читаєте. Розміщуйте їх у «живих» стосах, без ідеальної кольорової гармонії чи вирівнювання за висотою. Це показує, що хтось читає, подорожує та заглиблюється у власні інтереси.

Китиці на ручках дверей . Маленький, але ефектний акцент. Китиці роблять кімнату м’якшою та затишнішою — як у паризькому готелі, тільки у вас вдома.

Антикварна кераміка. Невеликі предмети мистецтва чи старовинні керамічні фігурки оживляють полиці та додають відчуття продуманого простору. Вони добре поєднуються з сучасними аксесуарами, як-от книжками, картинами чи декором.

Незвичні шпалери . Сюрприз у шафі чи на внутрішніх дверцятах — це маленький «розкішний штрих», який змушує посміхнутися щоразу, коли ви його помічаєте.

Вечірнє освітлення. Яскраве світло лампи «зверху» вже не в моді. М’яке світло перед заходом сонця створює затишну та кінематографічну атмосферу.

Елегантні фотокартки сім’ї. Фото у срібних або класичних рамках додають кімнаті тепла, особистості та відчуття традиційності. Такі елементи можна передавати із покоління у покоління.

Унікальне чи персоналізоване мистецтво. Це можуть бути як картини, так і фрейми з нотатками, меню чи іншими пам’ятними речами. Інколи саме такі «непомітні» предмети роблять інтер’єр душевним та створюють історію вашого дому.

Аксесуари. Персоналізовані речі, наприклад, рушники, срібні таці чи склянки з гравіюванням, додають відчуття індивідуальності та навіть перетворюються на сімейні реліквії.

Стильний дім — це не завжди про дорогі меблі чи масштабний ремонт. Часто справжня простота ховається у деталях. Саме вони роблять простір живим, затишним і неймовірно елегантним, показують ваш смак та увагу до дрібниць. Додайте кілька таких штрихів у свій інтер’єр — і ваша оселя миттєво заграє новими фарбами.