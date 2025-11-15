Як зробити кухню елегантною та функціональною: головні тенденції 2026 / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло про ключові тенденції у дизайні кухонних шаф на 2026 рік, які допоможуть зробити простір одночасно естетичним і практичним.

Земляні відтінки

Білий колір кухонь поступово відходить у минуле. Дизайнери все частіше обирають теплі, природні відтінки, які додають затишку та гармонії у простір. Важлива теплота. Замість громіздких шаф із червоного дерева 2000-х, на піку популярності будуть горіх, тютюн і м’яка карамель. Ці відтінки чудово поєднуються з латунною фурнітурою та стільницями з каменю, створюють відчуття розкоші та природності.

Відкриті полиці

Якщо ще кілька років тому відкриті полиці були актуальні, зараз все більше дизайнерів відмовляються від них на користь інтегрованих рішень. Приховані комори, вбудована техніка та панелі, які ховають все практичне від очей. Ціль — чисті поверхні та елегантність, де функція залишається прихованою. Кухня стане кастомізованішою: спеціальні висувні ящики для спецій, столових приладів або дрібних кухонних гаджетів. Відкриті полиці поступаються місцем порядку і стилю.

Комора

Якщо площа дозволяє, зробіть окрему комору — повноцінну кімнату для зберігання. Кухня, де збираються гості, тепер виразніша. Вона ховає зберігання, пропонує професійний рівень функціональності та майже не має видимої фурнітури. Окрема комора дає більше свободи для зонування: запас продуктів, кухонного приладдя та навіть спеціальних пристроїв можна організувати без шкоди стилю основного простору.

90-ті повертаються

Тренди 1990-х повільно повертаються у кухонний дизайн. Дизайнери радять ретельно підбирати елементи та з відчуттям міри, наприклад, декоративні витяжки, штори під мийку, плиткові фартухи. Якщо додати шпалери, кухня наповниться теплом і м’якістю, справжній ностальгійний шарм 90-х. Це не копіювання минулого, а створення відчуття затишку та стилю, які легко адаптувати під сучасний інтер’єр.

Кухонні шафи 2026 — це поєднання естетики та практичності, де приховане зберігання, теплі земляні відтінки та натяк на ретро створюють гармонійний та стильний простір. Якщо плануєте ремонт або оновлення кухні, саме ці тренди допоможуть створити інтер’єр, який не втратить актуальності кілька років поспіль.