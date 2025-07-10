Як зробити невеликий ставок у звичайній бочці у власному саду

Такий ставок прикрасить ваш сад, підвищить біорізноманіття та стане справжньою родзинкою на ділянці. Садівник Джеймі Волтон поділився своїм досвідом створення ставка у дерев’яній бочці, щоб ви теж могли мати свою дику водойму в мініатюрі.

Підходить навіть для маленького дворика.

Не потребує помпи, електрики чи особливого догляду

Стара бочка чи половина дерев’яної діжки (можна використати пластикову, але дерево має природніший вигляд)

Виберіть місце. Обирайте місце з частковою тінню, де ставок не буде перегріватися, але й отримає трохи сонця для росту рослин. Автор обрав занедбаний куточок саду, який перетворився на справжній оазис.

Встановіть бочку. Закопайте бочку у землю (наполовину чи повністю), щоб створити природніший вигляд і полегшити доступ до води для дрібних тварин.

Створіть «береги». Навколо бочки зробіть невеличку рокарію з каменю. Це не лише красиво, а й практично — комахи, птахи та жаби зможуть спокійно пересуватись туди-сюди.

Заповніть водою. Використовуйте дощову воду чи відстояну (не менше 24 годин). Водопровідна містить хлор, який може нашкодити водним мешканцям.

Додайте дно. На дно покладіть велике каміння чи гравій, а зверху встановіть спеціальні кошики з водяними рослинами. Вони не лише прикрасять ставок, а й наситять воду киснем.

Посадіть рослини. Обирайте кисневі та місцеві рослини, які звикли до вашого клімату.

Додайте притулки. Покладіть гілки, пласкі камені, корчі, адже вони стануть і прикрасою та зручним притулком для диких мешканців.