Грядки без перекопування / © Associated Press

Тренд на «розумне садівництво» сьогодні набирає обертів. Менше втручання, більше поваги до природи — саме так працює метод «без перекопування». Садівник Джеймі Волтон розповів, як буквально за один день можна перетворити звичайну ділянку трави на родючий простір для овочів та одразу почати садити.

Його головна ідея проста — не порушувати структуру ґрунту, а м’яко з ним працювати, щоб створити умови для природного розвитку. Як результат, отримуємо менше бур’янів, кращу структуру ґрунту, здоровіші рослини та мінімум фізичних зусиль.

Грядки «без перекопування»

Це піднята грядка, яка створюється без перекопування ґрунту. Замість цього ви накриваєте траву чи землю шаром матеріалу, зверху додаєте компост та одразу висаджуєте рослини. Це швидко, екологічно й дуже ефективно.

Як зробити грядки

Робимо каркас. Для основи Джеймі використовує дві необроблені дерев’яні дошки типу будівельних. Їх потрібно скласти у форму грядки та скріпити шурупами. За бажанням деревину можна обпалити, це подовжить термін її служби. Створюємо базовий шар. На землю викладається картон, наприклад, пакувальний. Важливо, щоб він був без пластикового покриття, великої кількості фарби і скоб. Цей шар пригнічує траву та бур’яни, поступово розкладається і покращує ґрунт. Як альтернативу можна використовувати листя чи садову землю, особливо якщо грядка глибока. Засипаємо компост. Далі встановлюємо зверху каркас і додаємо приблизно 15 см органічного компосту. Це основний живильний шар, у який одразу можна садити рослини. Вирівнюємо поверхню. Компост потрібно розрівняти граблями та трохи ущільнити. Це створює ідеальну поверхню для садіння.

Що можна садити

Джеймі практикує компаньйоне садіння, тобто висаджує різні культури разом. Це дає різноманіття врожаю, природний захист від шкідників та ефективніше використання простору.

У нього на грядці ростуть настурції, цибуля, морква, кейл, салат, кольрабі, селера, мангольд, боби та картопля.

Більшість рослин Джеймі вирощує з насіння у теплиці, а вже потім пересаджує на грядку, що дозволяє контролювати ріст, отримати сильніші саджанці та швидше зібрати врожай.

Метод «без перекопування» зберігає структуру ґрунту, підтримує мікроорганізми та черв’яків, зменшує кількість бур’янів і потребує мінімального догляду. І головне — дозволяє почати одразу, без тривалих підготовчих робіт.

Грядка «без перекопування» — не просто тренд, а новий підхід до садівництва, простий, екологічний і дуже ефективний. Він доводить, що для гарного врожаю не потрібно виснажувати себе і землю. Іноді достатньо правильно скласти шари та дати природі зробити свою роботу.