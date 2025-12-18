Як зробити підсмажений бекон ще хрумкішим: цікавий лайфгак

Як зробити підсмажений бекон ще хрумкішим / © Associated Press

Однак навіть якщо ви регулярно готуєте бекон, результат не завжди буває таким, як на картинках. Саме тому лайфгак від блогерів Jeff&Lauren миттєво став вірусним.

Перед смаженням бекон злегка присипають борошном, буквально тонким шаром. Без панірування, без зайвого. І саме це робить різницю.

Борошно:

поглинає зайву вологу з поверхні м’яса

допомагає жиру рівномірніше витоплюватися

Результат — бекон із кращим смаком і хрумкою, майже карамелізованою текстурою, без відчуття «гумовості».

Що робити

Викладіть сирий бекон на паперовий рушник і злегка промокніть, щоб прибрати зайву вологу. Посипте кожен шматочок дуже тонким шаром пшеничного борошна. Надлишки струсіть. Обсмажуйте бекон на сухій сковороді на середньому вогні або запікайте у духовці. Готуйте до золотистого кольору та бажаного рівня хрумкості.

Важливо: борошно не має утворювати кірку.

Кулінарні дрібниці часто змінюють усе. Як і цей хитрик, мінімум зусиль — максимум результату. Ідеальний бекон більше не справа удачі, а питання правильної деталі.

Тож наступного разу, коли захочеться справжнього хрумкого задоволення, згадайте про цей лайфгак.