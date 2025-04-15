Як зробити повністю натуральний підвісний кошик для квітів / © Credits

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Натуральні підвісні горщики — це не лише креативний спосіб прикрасити балкон, веранду чи сад, а й можливість уникнути пластику, використати природні матеріали та зробити щось власноруч. Такі вироби не лише красиві, а й цілком біорозкладні. До того ж це — захопливий та корисний проєкт для занять із дітьми.

Садівник і популяризатор сталого життя Саймон Акеройд поділився простим, але надзвичайно ефектним способом створення підвісного кошика з гілочок та мотузки. Такий природний кошик стане стильним акцентом на вашій дачній ділянці чи балконі міської квартири.

Вам знадобиться

Природні сухі гілочки

Натуральна мотузка, шпагат або перероблений шнур

Ножиці

Листя для оздоблення внутрішньої частини кошика

За бажанням: стара тканина, яскрава стрічка або мотузка для ручки

Земля та улюблені рослини (наприклад, декоративна трава, квіти або полуниця)

Що робити

Зберіть сухі палички. Їх повинно бути достатньо, щоб створити щільне дно для кошика. Очистьте їх від кори (за бажанням) і переконайтеся, що вони сухі та міцні. Візьміть два відрізки мотузки та прив’яжіть їх до двох основних паличок — це буде каркас, який утримуватиме весь кошик. Натягніть мотузки, схрестивши їх над центром — це основа, на яку ви почнете нанизувати палички. Починайте вставляти гілочки під мотузки, чергуючи сторони — спершу зліва, потім справа, і так далі. Розміщуйте палички щільно одна до одної, щоб створити міцне плетене дно. Продовжуйте до бажаної ширини чи поки мотузки не будуть повністю заповнені. Щоб перетворити кошик на підвісний, прикріпіть до основних гілок ручку з міцної мотузки чи кольорового шнурка. Можна використовувати стрічку з натуральної тканини чи навіть ручку зі старої сумки — це додасть вашій конструкції шарму. Щоб всередині кошика утримувалася земля, вистеліть його великим листям або використайте мох чи шматок натуральної тканини. Насипте трохи родючого ґрунту та висадіть рослини. Добре підходять трави, петрушка, базилік, м’ята, квіти або навіть полуниця.

Поради

Не ставте горщик у занадто дощове місце, якщо вкладиш не водонепроникний — зайва волога може вимити ґрунт.

Регулярно перевіряйте чи міцно тримаються мотузки, особливо якщо кошик підвішено високо.

У зимовий період краще заносити конструкцію всередину чи знімати рослини, які не переносять морозу.

Зроблений із гілочок і мотузки, ваш підвісний кошик — це не просто горщик, а символ гармонії з природою.

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