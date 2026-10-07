Як зробити сад текстурним просто зараз: 5 декоративних трав, які ви все ще можете посадити цієї осені

Декоративні трави / © Credits

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Декоративні трави додають саду текстури й руху та можуть бути фантастичною заміною традиційному газону з дерну, який потребує так багато догляду. Рання осінь — чудовий час для висадження декоративних трав, оскільки вони збережуться до пізньої осені та додадуть структури зимовому саду.

The Spruce назвав п’ять декоративних трав, які ви можете вирощувати у своєму саду цієї пори року.

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Просо прутоподібне (Panicum virgatum)

З мереживними бризками насіння, ця трава — чудовий варіант, щоб додати яскравих кольорових акцентів вашому саду. Це чудовий варіант для забезпечення їжі та матеріалом для гніздування співочих і диких птахів.

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Наприкінці літа кінчики трави можуть ставати фіолетовими або червонуватими. Сорт «Шенандоа» вирізняється чудовим гранатово-червоним кольором. Яскраво-зелене листя восени жовтіє і тримається всю зиму.

Зона морозостійкості: 3–9 за шкалою USDA

Ґрунт: адаптується до вологих, сухих, піщаних і глинистих ґрунтів

Розмір: 90–180 см заввишки

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Схізахіріум волотистий або бородач мітлоподібний (Schizachyrium scoparium)

Ця трава, яка утворює кущі, росте щільними купками дрібнотекстурованого блакитно-зеленого листя. Восени воно стає яскраво-червоним, увінчаним сріблястими, пухнастими насіннєвими головками від серпня до жовтня.

Незвичайний відтінок кольору й текстури робить схізахіріум чудовим кандидатом для осіннього садіння. Найкраще він росте на повному сонці та є унікальним вибором, якщо ви шукаєте альтернативи для газону.

Зона морозостійкості: 3–9 за шкалою USDA

Ґрунт: сухі, піщані, кам’янисті та бідні ґрунти

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Розмір: 60–90 см заввишки

Споробол розлогий (Sporobolus heterolepis)

Завдяки густим хвилястим пучкам лугова трава може формувати на задньому дворі звивисті візерунки. Низькі кущики створюють гарне видовище весь рік, оскільки зберігають насичений зелений відтінок. Трава любить повне сонце та має відносно тривале життя для декоративної трави.

Повітряні золотисті клубочки насіння також злегка ароматні та іноді пахнуть маслом, як попкорн.

Зона морозостійкості: 3–9 за шкалою USDA

Ґрунт: сухий або кам’янистий чи важка глина

Розмір: 60–90 см заввишки

Рожева мюленбергія (Muhlenbergia capillaris)

Рожева лугова трава утворює насіннєві головки, які нагадують хмари або цукрову вату. Це чудова палітра рожевого або фіолетового кольору, яка сприймається радше казковою, ніж яскравою і насиченою. Щойно трава приживеться, вона не потребує багато води, хоча цінує щонайменше шість годин прямих сонячних променів.

Мюленбергія — чудове доповнення до саду, її можна змішувати з іншими декоративними травами, щоб створити текстуровану та різноманітну альтернативу газону.

Зона морозостійкості: 5–9 за шкалою USDA

Ґрунт: сухі, вологі, кам’янисті, піщані або глинисті ґрунти

Розмір: 60–90 см заввишки

Осока звичайна (Carex spp.)

Існують тисячі різновидів на вибір незалежно від того, подобається вам золотистолистий варіант чи щось низькоросле та повністю зелене. Осока також є однією з найкращих альтернатив традиційним газонам, що не потребують особливого догляду. Багато видів можуть рости на сонці або в тіні у різних ґрунтових умовах.

Вимоги до догляду залежатимуть від обраного вами виду, тому звертайте увагу на варіанти, які підходять для вашої конкретної зони та частини вашого саду чи подвір’я.

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