Як зробити садову лавку своїми руками: корисні поради

Лавка instagram.com/gardening.with.ish / © Instagram

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Останніми роками хендмейд проєкти переживають справжній ренесанс. Люди дедалі частіше прагнуть не лише облаштувати оселю та сад під власний смак, а й зробити це розумно з погляду бюджету. Особливо популярними стають речі, які не потребують професійних навичок столяра чи дорогого обладнання.

Саме до таких належить дерев’яна садова лавка, яку пропонує виготовити садівник Іш Камран. За його словами, для роботи знадобиться лише кілька відрізків обробленого будівельного бруса, базовий набір інструментів та менше ніж година вільного часу.

Основою конструкції є оброблений під тиском дерев’яний брус перерізом 15×6 см. Такий матеріал легко знайти у більшості магазинів для ремонту та будівництва. Для виготовлення лавки необхідно підготувати:

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два відрізки довжиною близько 60 см

два відрізки довжиною близько 110 см

чотири відрізки довжиною близько 120 см

Саме ці елементи формуватимуть каркас, сидіння та спинку майбутньої лавки.

Правильні кути

На перший погляд, найстрашнішою частиною роботи можуть здатися косі зрізи для ніжок і спинки. Проте автор запевняє, що навіть новачок легко впорається із завданням, якщо використовуватиме спеціальний столярний кутник.Цей недорогий інструмент допомагає швидко розмічати точні кути без складних обчислень.

Передні ніжки потребують зрізів під різними кутами, а для задніх елементів спинки необхідно виконати ще кілька похилих розпилів, які формують комфортний нахил конструкції. Для додаткового спрощення роботи садівник радить використовувати обрізки дерева як шаблони. Це дозволяє швидко перенести розмітку та уникнути помилок під час різання.

Конструктор для дорослих

Після підготовки всіх деталей процес нагадує складання великого конструктора. Елементи каркаса з’єднуються між собою та формують бокові опори майбутньої лавки. Особливу увагу автор приділяє невеликим додатковим вставкам із деревини. Саме вони збільшують площу сидіння та забезпечують конструкції додаткову міцність.

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Коли бокові частини готові, залишається закріпити дошки для сидіння та спинки. Саме на цьому етапі проєкт починає набувати завершеного вигляду та уже нагадує повноцінний предмет садових меблів.

Лавка, яка може слугувати роками

Одна з головних переваг проєкту — використання обробленої деревини. Такий матеріал значно краще витримує вплив вологи, перепади температур і тривале перебування просто неба.

За словами Іша, правильно зібрана конструкція виходить надзвичайно міцною та стійкою. Вона витримує щоденне використання та здатна служити багато років без складного догляду. До того ж готову лавку можна легко адаптувати під стиль саду, наприклад, пофарбувати, покрити захисною олією чи залишити природну текстуру дерева.

Кілька дерев’яних брусів, трохи часу та бажання творити, і у вашому дворі з’явиться стильна лавка, яка матиме такий вигляд, ніби її щойно привезли з дизайнерського шоуруму.

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