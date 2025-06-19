Як зробити собачі пінетки, які захистять лапи вашого улюбленця за будь-якої погоди / © Associated Press

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Це не лише практично, а й екологічно та бюджетно. Видання Martha Stewart надало поради та інструкції, як самостійно зшити ідеальний захист для лап вашого чотирилапого улюбленця.

Навіщо собаці пінетки

Зимою лапи піддаються дії солі, льоду та холоду. Сіль сушить шкіру та викликає подразнення.

Влітку розпечений асфальт може буквально обпекти подушечки.

Під час дощу чи у міжсезоння бруд і пісок накопичуються між пальцями та можуть спричинити подразнення чи грибок.

Для міських прогулянок пінетки — це також спосіб уникнути контакту з небезпечними речовинами на тротуарах.

Зшити пінетки своїми руками: легко та швидко

Вам знадобиться

Водовідштовхувальна тканина (штучна шкіра, брезент, нейлон) — орієнтовно 25×25 см

Щільна тканина для підошви (антиковзна: наприклад, прогумована чи мішкова)

Нитки, швейна машинка

Голка для шкіри чи товстих тканин

Звичайні та зигзагоподібні ножиці

Мірна стрічка

Еластична стрічка (6–15 см на одну пінетку)

Булавки

Інструкція

Виміряйте лапку собаки. Поставте собаку на аркуш паперу та обведіть лапу. Додайте приблизно 1 см з усіх боків для припуску на шви. Виріжте деталі. Складіть водонепроникну тканину вдвічі. Залежно від розміру собаки, це може бути прямокутник розміром 8×12 см (для середньої лапи). Виріжте 4 заготівля. Зробіть підошву. З протиковзної тканини виріжте 4 кола чи квадрати, трохи менші за саму лапу. Це буде нижній шар для зчеплення. Пришийте їх по центру кожної заготівлі. Зробіть верхній край. Підверніть верх кожної деталі на 0,5 см і закріпіть швом — це створить акуратніший край та не дасть тканині розповзатися. Закріпіть еластичну стрічку. Виміряйте обхват лапи у зоні зап’ястка (над подушечками). Розріжте еластичну стрічку відповідно. Пришийте її трохи нижче підвернутого краю з лицьового боку. Зшийте саму пінетку. Складіть кожну заготівлю вдвоє так, щоб лицьова сторона опинилась усередині. Виріжте куточок біля «носка», щоб форма була округлою. Прострочіть боковий та нижній шов. Виверніть виріб. Акуратно виверніть пінетку. Перевірте шви на міцність, особливо у місцях, де пришито гумку.

Поради

Перші прогулянки у пінетках можуть бути веселими — собака може кумедно ходити чи сідати. Це нормально. Похваліть її, дайте ласощі та не знімайте одразу.

Після прогулянки завжди перевіряйте лапи, чи немає натертостей або слідів алергії.

Для маленьких собак використовуйте м’якші тканини, для активних — щільніші та міцні.

Створити щось корисне своїми руками — це не лише про економію. Це про увагу, турботу та любов. А для вашого чотирилапого друга такі пінетки — це символ того, що ви поряд, навіть коли асфальт гарячий чи сніг хрустить під лапами.