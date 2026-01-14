Теракотовий обігрівач для теплиці instagram.com_anya_thegarden_fairy / © Instagram

Реклама

Блогерка Anya Lautenbach розповіла як зробити простий, дешевий та ефективний спосіб зігріти теплицю теракотовим обігрівачем.

У невеликих теплицях або зимових садках часто існує проблема нічного охолодження, коли температура падає, рослини страждають, а обігрівачі витрачають багато електрики. Тут на допомогу приходить теракотовий хендмейд обігрівач, який працює за принципами теплової маси та випромінювання тепла.

Цей хитрий дозволяє не просто зігріти повітря, а пом’якшити температурні коливання, створити комфортний мікроклімат для рослин навіть за мінімальних витрат.

Реклама

Як працює теракотовий обігрівач

Джерело тепла всередині. Під теракотовим горщиком розташовують маленьке джерело тепла, наприклад, чайну свічку, невелику олійну лампу чи електричну лампочку. Горщик як «теплова батарея». Теракота — пориста кераміка, яка поглинає тепло, коли нагрівається, вона повільно віддає тепло у повітря теплиці та підтримує стабільну температуру. Камені зверху для додаткової теплової маси. Камені, наприклад, річкові чи гранітні, на горщику додають тепла. Вони поглинають і зберігають тепло, поступово віддають його навіть після згасання свічки. Розповсюдження тепла. Нагрітий горщик і камені випромінюють тепло, яке обігріває повітря та рослини, створює стабільніший мікроклімат.

Цей метод особливо ефективний у невеликих просторах або у місцях, де вночі значні тепловтрати.

Переваги

Дешево: використовуються звичайні матеріали, без дорогих пристроїв

Без електрики: якщо використовуєте свічки, метод підходить для автономних теплиць

Стабільна температура: тепло накопичується у кераміці та каменях

Простота у збірці: з цим методом впорається навіть новачок

Безпека

Вогонь

Свічки мають відкритий вогонь, тож тримайте їх якомога далі від легко займистих матеріалів.

Не залишайте без нагляду.

Ставте на жаростійку поверхню.

Вентиляція

Горіння споживає кисень і виділяє CO₂ та водяну пару.

Забезпечте достатню вентиляцію у теплиці.

Важдивість каменів зверху

Реклама

Поглинають тепло з горщика

Повільно віддають тепло

Великі щільні камені (граніт, базальт) зберігають більше тепла, ніж легка галька

Теракотовий обігрівач — це доступний, безпечний та стильний лайфхак для вашої теплиці. Він не замінить повноцінне опалення у мороз, але ідеально підходить для пом’якшення нічних температурних коливань, підтримки рослин і створення стабільного мікроклімату.

Цей метод доводить, що іноді найпростіші ідеї — найефективніші, а трохи креативу з підручними матеріалами може врятувати ваш сад і подарувати рослинам комфортну зиму.