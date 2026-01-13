Як зробити власний будинок стильним без великих витрат / © Credits

Головне у цьому — знати, на чому сфокусуватися, щоб простір мав охайний, світлий та привабливий вигляд для потенційних покупців. Видання Real Simple розповіло, як легко зробити це за допомогою чотирьох простих хитриків.

Приберіть особисті речі

Коли потенційний покупець заходить у дім, він оцінює не лише площу чи стиль кухні, а й те, як він уявляє своє життя у цьому просторі. Тому перший крок — деперсоналізація.

Замість сімейних фотографій та нагород на стінах повісьте нейтральні картини чи постери з природою. Пошта, косметика, журнали та дрібні речі краще прибрати у шафу. Чистий, відкритий простір дозволяє покупцеві відчути, що це його майбутній дім.

Створіть винятковий вхід

Перше враження важливе. Зробіть привабливим вхід:

велике дзеркало для відображення світла та візуального збільшення простору;

консольний столик із невеликою вазою та свіжими квітами;

чистий килимок біля дверей.

Ці прості деталі змінюють настрій усього дому та задають тон всій екскурсії.

Світло — ваш головний союзник

Яскраві кімнати завжди мають просторіший та приємніший вигляд. Перш за все, помийте вікна, потім оцініть штори та світильники.

Підвісні штори, розташовані ближче до стелі, візуально підіймають стелю;

Світильники краще замінити на сучасні, бюджетні моделі, а лампи обрати теплі для затишної атмосфери.

Ці кроки роблять кімнати світлішими, теплішими та приємними для ока.

Трохи любові

Навіть невеликий ремонт та прибирання можуть створити велику різницю. Підстрижені кущі, чистий двір, свіжо пофарбовані плінтуси, акуратні меблі — все це говорить покупцеві, що дім доглянутий та готовий для нового життя.

Додатково: подушки, пледи, свічки, книги та інші декоративні акценти створюють атмосферу затишку та розкоші.

Щоб ваш дім мав професійний вигляд під час продажу, не обов’язково витрачати сотні тисяч гривень. Деперсоналізація, світло, продуманий вхід і невелика «підтяжка обличчя» для дому здатні перетворити будь-який простір на бажане місце для життя. Головне — робити це з розумом і щиро, адже кожна деталь може стати тією, яка змусить покупця закохатися у ваш дім з першого погляду.