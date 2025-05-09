Як зрозуміти, що розсада готова до висадження в ґрунт: 3 прості тести

Розсада томатів / © ТСН

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Вирощування рослин з насіння — це корисний та економний процес. Цікаво спостерігати за переходом від насіння до розсади до повноцінної рослини з квітами, фруктами чи овочами. Успішне вирощування рослин з насіння вимагає кількох чинників: ґрунт, вода, волога, тепло та сонячне світло.

Також важливо знати, коли переносити нову розсаду з її стартових лотків на постійні місця на вулиці. Пересаджування розсади — це ключовий момент, який може підготувати ваші рослини до успіху або, в гіршому випадку, до їх знищення. Незалежно від того, чи ви вирощували розсаду з насіння, чи купували її в розпліднику, час має вирішальне значення, як з точки зору погоди, так і розвитку. Вам потрібно бути впевненими, що рослини готові до переходу. GardeningKnowHow пропонує три перевірки, які допоможуть вам зробити все правильно.

Температура ґрунту

Більшість рослин слід пересаджувати на вулицю лише після того, як мине небезпека заморозків. Дізнавайтеся середню дату останніх заморозків у вашому регіоні.

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Однак, температура ґрунту має більше значення, ніж температура довкілля, коли справа доходить до садіння. Теплопогодні культури не слід висаджувати, доки ґрунт не прогріється щонайменше до 16°C, тоді як холодопогодні культури та морозостійкі квіти можна пересаджувати за нижчих температур.

Отже, ваш перший тест — встромити термометр у ґрунт і поґуґлити інформацію про ідеальну температуру ґрунту для обраної вами рослини. Виносьте розсаду на вулицю лише тоді, коли температура достатньо висока. Якщо буде занадто холодно, ви можете пошкодити свої рослини.

Якщо ваша розсада готова до пересадки до потепління, пересадіть її у більші контейнери. Це дасть їй простір для зостання та підготовки до переміщення на вулицю.

Справжнє листя

Поширеною помилкою початківців є припущення, що розсада повинна досягти певного розміру, щоб бути готовою до пересадження. Правда полягає в тому, що ідеальний розмір дуже різниться та залежить від типу рослини та ваших конкретних умов вирощування.

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Кращою ознакою того, що розсада достатньо дозріла для пересадження, є поява принаймні однієї пари «справжнього листя», але в ідеалі двох або більше. Перша пара листочків, яку ви бачите, не є справжніми. Вони називаються сім’ядолями або насіннєвим листям. Коли сім’ядолі починають жовтіти і з’являється три-чотири справжні листки, ваша розсада готова до пересадки.

Міцне коріння

Розмір і міцність коренів розсади також є важливішими показниками, ніж певний розмір або висота. Коріння має бути міцним і достатньо великим, щоб підтримувати розсаду, коли вона росте на новій грядці або в горщику. Ось простий спосіб перевірити готовність коренів вашої розсади.

Обережно візьміть розсаду за стебло, а не за листя, і потягніть. Якщо розсада легко піднімається з ґрунтом, що чіпляється за коріння, це свідчить про те, що коріння достатньо міцне, щоб утримувати ґрунт разом, і рослина готова до пересадки.

Якщо коріння виходить з ґрунту та ламається під час висмикування, воно ще не готове.

Якщо розсада не виходить легко через занадто багато коренів, її слід пересадити якомога швидше. Коріння, що росте з дренажних отворів, є дуже очевидною ознакою того, що розсаду потрібно перемістити у більшу ємність.

Майте на увазі, що деякі рослини чутливі до пошкодження коренів. Витягування таких саджанців для перевірки коренів може бути шкідливим. Тому для більш чутливих рослин посадіть кілька додаткових «тестових саджанців» або покладайтеся на інші ознаки.

Листя та коріння є найкращими ознаками готовності до посіву, але є й інші фактори, які слід враховувати. Якщо вашим саджанцям стає тісно, ​​можливо, настав час пересадити здоровіші на вигляд екземпляри. Скупченість змушує розсаду конкурувати за ресурси та шкодить усім їм. Якщо саджанці не здаються готовими, прорідіть розсаду, видаляючи та утилізуючи найменшу та найменш здорову на вигляд.

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Скупченість, недостатнє сонячне світло та занадто довге очікування пересадження також можуть призвести до витягнутої розсади. Високі стебла означають, що стебла тонкі та слабкі. Їм може бути важко витримувати вагу рослини під час зростання. Прорідіть розсаду або пересадіть її та забезпечте більш постійне освітлення, щоб допомогти високій розсаді зміцніти.

Загартування

Коли нарешті настане час пересаджувати її на вулицю, вам потрібно загартувати розсаду, щоб підготувати її до зовнішніх умов. Відсутність загартування може призвести до шоку від пересадженням, спричиненого інтенсивним сонячним світлом, вітром та коливаннями температури.

Ви можете загартувати свою розсаду, розмістивши лотки або горщики на вулиці на короткі періоди часу протягом дня. Почніть висаджувати її у тінь та захищені від вітру місця, і поступово давайте їм більше часу на сонці та під повним впливом вітру.

Пересадження розсади може бути складною справою, поки ви не набудете досвіду. Щойно ви зрозумієте, коли розсада готова до більшого простору та зовнішніх умов, стане легко успішно посадити насіння та виростити з нього здорові зрілі рослини.

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Дата публікації 15:11, 22.03.24 Кількість переглядів 93 Секрет рясного врожаю! Як правильно підготувати насіння до посіву – Антоніна Лесик