Яка дворічна квітка відповідає вашому місяцю народження та що вона символізує

Кентерберійські дзвоники / © Credits

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Ви коли-небудь замислювалися, які дворічні рослини відповідають місяцю вашого народження? Ці квіти — незаслужено забуті герої квітників, які ідеально втілюють одну з найприємніших ідей садівництва: немає нічого кращого, ніж трохи попрацювати сьогодні, знаючи, що через кілька місяців на вас чекає чудова винагорода.

Якщо посіяти дворічні рослини наприкінці літа, це дасть їм час укорінитися та перезимувати. І коли настане слушний момент, вони повернуться, готові до цвітіння. Це дещо незвичний підхід, особливо для тих садівників, які звикли до швидкого результату. Однорічні рослини тішать нас квітами вже за кілька тижнів, а багаторічні — повертаються рік у рік. Натомість дворічні займають цю дивовижно терплячу «золоту середину»: вони присутні в саду вже зараз, але насправді готуються до майбутнього.

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Зрештою, існують квіти, дерева, птахи та навіть тварини, пов’язані з місяцем народження. Редакторка Gardening Know How Кейлі Дрей вирішила підібрати дворічні рослини за таким самим принципом.

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Усі 12 дворічних рослин для кожного місяця народження

Деякі дворічні рослини — яскраві й помітні: вони випускають височенні квітконоси, які неможливо не помітити в саду. Інші — скромні й непримітні: перший сезон вони витрачають на формування кореневої системи та листя, а потім раптово розквітають у всій красі. Деякі з них активно розмножуються самосівом, інші ж щедро винагороджують ваше терпіння неймовірно гарним цвітінням.

Тож якщо ви плануєте, що саме посіяти наступного літа, або вам просто цікаво дізнатися, що про вас говорить місяць вашого народження — ось добірка дворічних рослин, які можна пов’язати з кожним місяцем року. Проте не забудьте врахувати місцеві умови вирощування та прочитати інструкції на упакованні насіння перед посівом.

Січень — Наперстянка (Digitalis)

Наперстянкам не потрібно «кричати», щоб справити враження. Дайте цій дворічній рослині час — і вона випустить високі квітконоси, які височітимуть над клумбою. Кожне стебло вкрите плямистими квітками-дзвіночками, які здаються напрочуд тендітними для такої великої рослини.

Ця спокійна цілеспрямованість дуже притаманна січню. Адже людей, народжених цього місяця, часто описують як амбітних, незалежних і природжених лідерів — таких, кому не потрібна постійна увага, щоб знати, куди рухатися далі. Наперстянка має схожу енергетику: вона терпляче набирається сил, щоб наступного року з’явитися в усій красі та змусити кожного підвести погляд угору.

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Пам’ятайте: наперстянка дуже отруйна в разі вживання в їжу, тому нею краще милуватися, а не куштувати на смак.

Лютий — Гвоздика (Dianthus)

Ефектні квіти цієї дворічної рослини зібрані у щільні суцвіття, часто дивовижно насичених відтінків рожевого, червоного, білого та фіолетового, з візерунками, завдяки яким кожна квітка має дещо інакший вигляд, ніж інші.

Це відчувається, як щось надзвичайно унікальне та творче — саме те, що пасує людям, народженим у лютому: особистостям з багатою уявою й оригінальним мисленням. Адже ті, хто народився цього місяця, рідко задовольняються тим, щоб робити все так само, як і всі інші.

Гвоздика вирізняється такою ж життєрадісністю і несприйняттям нудьги. І, на щастя, вам не доведеться чекати до наступного року, щоб зрозуміти, чому садівники люблять її вже багато поколінь.

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Березень — Незабудка

Здається, деякі квіти несуть у собі цілу історію — і незабудки саме з таких. Їхні крихітні блакитні квіти майже неймовірно тендітні, але, вкоренившись, вони здатні створити у весняному саду чарівний кольоровий серпанок.

Уже сама назва багато говорить про їхній «характер». Людей, народжених у березні, часто описують як співчутливих, інтуїтивних і дуже творчих натур, які помічають почуття та деталі, що вислизають від уваги інших. Тож цілком логічно, що дворічна рослина, яка символізує цей місяць, нагадує ботанічний аналог старої фотографії, яка лежить у шухляді — просто тому, що ви не в змозі її викинути.

Квітень — Мальва (шток-троянда)

Якщо мальви чогось і не вміють, то це бути непомітними. Ці дворічні рослини можуть височіти над усім садом, вкриваючи свої довгі стебла величезними квітами рожевого, червоного, жовтого, білого чи фіолетового кольорів. Посадіть таку рослину біля паркану чи стіни — і перед вами постане справжній квітковий хмарочос… і, чесно кажучи, для квітня кращого символу годі й шукати.

Люди, народжені у квітні — сміливі, енергійні, рішучі та харизматичні. Вони точно не створені для того, щоб губитися на задньому плані. Як і мальви. Пам’ятайте про це, коли будете їх висаджувати. Вони заслуговують на те, щоб бути в центрі уваги!

Травень — Кентерберійські дзвоники (Canterbury Bells)

Дзвоники мають особливий старосвітський шарм, який ніколи не набридає. Їхні чашоподібні квіти здіймаються над листям суцвіттями, легко створюючи той самий класичний образ затишного сільського саду.

Вони життєрадісні, надійні та напрочуд універсальні — такі квіти доречні майже в будь-якому місці. Тож відверто кажучи, це ідеальна рослина для тих, хто народився у травні! Адже коли треба щось зробити, оптимістичні «травневі» люди зазвичай уже наполовину виконали завдання.

Червень — Лунарія (Honesty)

Лунарію (яку також називають місячницею або грошовою рослиною) неможливо не помітити — вона змушує обернутися і поглянути ще раз, і на те є вагома причина! Спочатку з’являються гарні квіти — зазвичай фіолетових, рожевих або білих відтінків. Потім виростають стручки з насінням — напівпрозорі диски, що відбивають світло й нагадують маленькі срібні монетки, які висять на стеблах.

Тож ця дворічна рослина ідеально пасує людям, народженим у червні — чарівним, дотепним і відкритим особистостям, які, здається, володіють справжнім хистом до спілкування.

Лунарія спершу тішить вас розкішним цвітінням, а після його завершення демонструє зовсім іншу, не менш привабливу красу.

Липень — Енотера (нічна свічка)

Є щось неймовірно романтичне у квітці, яка приберігає свою найкращу виставу для вечора, чи не так? Саме так чинить енотера: вона розкриває свої жовті квіти наприкінці дня — саме тоді, коли багато інших рослин починають закриватися на ніч.

Це чудове нагадування про те, що не все прекрасне має відбуватися за денного світла, завдяки чому ця дворічна рослина, яка асоціюється з місяцем народження, особливо пасує людям, що народилися у липні.

Турботливі, чуйні та схильні піклуватися про інших, люди, народжені в липні, часто першими помічають, коли комусь потрібно трохи більше уваги. Подібно до енотери, їхня привабливість не завжди впадає в очі одразу. Дайте їм трохи часу — і ви її побачите.

Серпень — Рудбекія (Black-Eyed Susan)

Якби серпень був квіткою, важко було б уявити щось радісніше за рудбекію, адже це, власне, саме сонячне світло, яке пустило коріння.

Ці золотаво-жовті пелюстки навколо темної серединки мають майже неймовірну здатність робити сад веселішим. До того ж вони надзвичайно працьовиті: цвітуть протягом усього літа, приваблюючи бджіл, метеликів та інших запилювачів.

Люди, народжені в серпні, мають таку ж душевну теплоту, як і «їхні» квіти. Впевнені в собі та амбітні, але водночас щедрі — це ті, хто наповнює приміщення енергію та якимось дивом надихає всіх навколо гарно провести час. Слава чудовим «літнім» іменинникам!

Вересень — Кмин

Кмин — можливо, не найочевидніший вибір для дворічної рослини, яка символізує місяць народження, але саме тому він і цікавий. Перший рік ця рослина тихо нарощує розетку листя, а на другий — випускає ніжні суцвіття.

Рослина гарна, але в дуже стриманий спосіб. До того ж вона корисна, і щойно ви дізнаєтеся, як можна використовувати це насіння на кухні, її чарівність стане набагато зрозумілішою.

​​Усе це чудово перегукується з прискіпливою і надзвичайно амбітною натурою людей, народжених у вересні: вони рідко роблять щось «напоказ». Їм важливо, щоб усе було зроблено, як слід (а в ідеалі, щоб вони точно розуміли, як саме це працює).

Жовтень — Матіола (левкой)

Нічна фіалка — рослина, відома як «нічна матіола» або «вечірній левкой». Її вирощують насамперед заради чудового аромату, який розкривається ввечері та вночі.

Матіола — чи не найбільш недооцінена квітка для тих, хто цінує приємні пахощі. Звісно, ​​її квіти можуть бути неймовірно пишними й романтичними, але саме аромат робить її справді незабутньою.

Посадіть її там, де часто ходите, і ви помітите, що зупиняєтеся просто тому, що повітря навколо наповнене дивовижним запахом. Ця невимушена чарівність ідеально пасує жовтню.

Кажуть, що люди, народжені в жовтні — врівноважені, дипломатичні та від природи привітні, — вміють створити атмосферу, в якій усі навколо почуваються комфортно. Матіола також не потребує нав’язливої ​​уваги, вона просто дарує привід зупинитися і затриматися на мить.

Листопад — Жовтофіоль (Cheiranthus)

У назві цієї дворічної рослини вже міститься підказка! Звісно, ​​жовтофіолі відомі тим, що ростуть у тріщинах і щілинах — там, де, здавалося б, мало що може вижити. Попри свій доволі скромний вигляд вони дарують чудові, запашні квіти.

Ці квіти також набагато цікавіші, ніж здається на перший погляд. І хоча людей, народжених у листопаді, часто описують як пристрасних, рішучих і вольових, у них зазвичай є й прихований, особистий бік. Жовтофіоль — ідеальна аналогія: ця рослина не розкриває всіх своїх таємниць одразу, але якщо придивитися до неї уважніше, вона щедро винагородить вас своїм розкішним ароматом.

Грудень — Вечірниця (Sweet Rocket)

Вечорниці вимагають певної довіри: посіявши їх влітку, ви можете місяцями спостерігати, як вони майже не подають ознак життя. Проте наступного року вони раптово вибухають запашними суцвіттями — лавандовими, білими або рожевими, — які наповнюють повітря пахощами та приваблюють десятки бджіл і метеликів.

А як щодо відкладеної винагороди? Що ж, це робить дворічну рослину — «квітку вашого місяця народження» — чудовим символом для щедрих та оптимістичних людей, які народилися у грудні. Адже вони володіють чудовою здатністю дивитися вперед, а не зациклюватися на тому, що вже залишилося позаду.

Вечорниці (або нічні фіалки) — це ніжне нагадування про те, що не кожна винагорода приходить миттєво і що деякі з найпрекрасніших речей у саду — це ті, на які доводиться чекати.

Дворічні рослини мають не найкращу репутацію — здебільшого тому, що висівають їх зараз, а результат отримують не одразу. Але чи варте це такого терпіння? Безумовно! Адже коли вони нарешті демонструють те, над чим працювали весь цей час, це стає щедрою винагородою за очікування!

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