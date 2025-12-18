Яка новорічна ялинка має найкращий аромат / © Associated Press

Якщо у вашій родині купівля справжньої новорічної ялинки — традиція, ви точно знаєте, що жодна свічка чи дифузор не замінить цього свіжого, хвойного шлейфу. Але серед десятків сортів виникає логічне питання — яка ялинка пахне найкраще. Видання Martha Stewart з’ясувало, яку ялинку краще обрати та робити це всі подальші роки.

Беззаперечний фаворит — ялиця

Хоч аромат — справа смаку, експерти сходяться в одному, ялиці пахнуть найінтенсивніше та найприємніше.

Більшість людей інтуїтивно обирають саме ялицю, а не сосну чи ялину. Її аромат асоціюється зі святами на підсвідомому рівні. Запах ялиці для багатьох — це запах Різдва. Якщо описувати його словами, це поєднання цитрусових, землі та легкої пряності. Бальзамічна ялиця — це класичний різдвяний аромат. Він заспокійливий, теплий, дуже «домашній.

Як посилити аромат ялиці

Якщо хочете відчути запах на повну, бережно зніміть кілька плоских зелених голок, злегка зламайте їх або розітріть між пальцями, так ефірні олії миттєво активуються.

Інші ароматні варіанти

Хоч ялиці й лідирують, інші хвойні також мають свої характерні ноти:

Сосни . Пахнуть свіжою «деревною», трохи нагадують запах щойно зрізаних дощок. У деяких сортів є легкий цитрусовий чи пряний відтінок, але загалом аромат стриманіший.

Ялинки . Мають легкий цитрусовий запах, інколи — різкуватий. Це найменш ароматний варіант серед популярних новорічних дерев.

Ялиця Дугласа (або Дугласія). Попри назву, це не справжня ялиця. Її аромат яскраво цитрусовий, менш «землистий» та без характерної пряності, яка властива класичним ялицям.

Чому одні ялинки пахнуть сильніше за інші

Секрет криється в ефірних оліях, а точніше — у терпенах. Саме вони формують той самий впізнаваний хвойний аромат. Дерева, які містять більше ефірних олій, пахнуть сильніше. А кількість цих олій залежить від генетики та умов вирощування.

Цікаво, що стрес для дерева, наприклад, посуха чи неправильний догляд, знижує вироблення ароматичних сполук. Тому здорові, добре вирощені ялинки не лише красивіші, а й пахнуть краще.

Як зберегти аромат ялинки

Запах напряму залежить від того, наскільки добре зволожене дерево. Обов’язкові правила:

перед тим як занести ялинку додому, зріжте 1–2 см стовбура;

поставте її у воду якнайшвидше;

не залишайте навіть на кілька годин без зволоження;

перевіряйте рівень води щодня, особливо у перші дні;

не ставте ялинку біля батарей чи каміну.

Ялинки можуть «випивати» воду дуже швидко, іноді це дивує навіть досвідчених господарів.

Якщо для вас Різдво — це насамперед атмосфера, а не лише декор, обирайте бальзамічну ялицю або інші види ялиць. Вони створюють той самий аромат, який миттєво переносить у святковий настрій, без фільтрів, без імітацій та без компромісів. Іноді магія починається саме з запаху.