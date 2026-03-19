Які багаторічники треба обрізати у березні, а які краще взагалі не чіпати

Ластівник бульбоносний / © Associated Press

Перші теплі дні змушують нас бігти у сад і наводити порядок. Зів’ялі стебла, сухе листя — усе це хочеться швидко прибрати. Однак садівництво — це не про поспіх. Річ у тім, що у березні ще можливі заморозки, а старі стебла часто захищають рослини від холоду, про це розповіло видання Real Simple. Тож головне правило — обрізайте тільки те, що дійсно готове до «оновлення».

Рудбекія шорстка

Ця яскрава багаторічна рослина відмирає щороку, тому березень — ідеальний час для обрізання. Це важливо, адже покращується циркуляція повітря, зменшується ризик грибкових хвороб і нові пагони ростуть швидше.

Обрізайте стебла до 5–7 см над ґрунтом.

Декоративні злаки

Такі рослини, як міскантус або пеннісетум, потребують весняного оновлення.

Обрізайте їх до 10–20 см, це допоможе новим пагонам рости без перешкод.

Троянди (чайно-гібридні та кущові)

Березень — хороший момент для формування куща. Чайно-гібридні обрізайте коротше, до 15–20 см, а кущові — лише для форми. А ось плетисті троянди краще не чіпати, поки не з’являться нові пагони.

Нив’яник величний

Старе листя цієї рослини часто загниває після зими. Обрізання стимулює новий ріст, запобігає хворобам і робить кущ акуратнішим.

Гвоздика

Ці квіти часто залишаються зеленими навіть узимку, тому обрізання відбувається саме навесні. Просто видаліть сухе, пошкоджене та пожовкле листя.

Ластівник бульбоносний

Цю рослину обрізають тільки після появи нових пагонів. Це важливо, бо вона «прокидається» пізніше за інші, а старі стебла захищають її взимку.

Обрізай до 5 см над землею.

Рослини, які краще не чіпати

Тропічні багаторічники. Наприклад, канни та колоказії. Їх варто обрізати лише після остаточного потепління.

Дерев’янисті рослини. Кущі та дерева краще обрізати тоді, коли з’являться бруньки, так легше зрозуміти, що живе, а що ні.

Чутливі весняні квіти. Не поспішай обрізати ехінацею пурпурову, люпин багатолистий та наперстянку. Їхнє старе листя захищає від можливих заморозків.

Обрізайте у березні, якщо рослина повністю «відмерла» та вже видно нові пагони. Чекайте, якщо рослина ще «спить» і старі стебла виконують захисну функцію.

Березень — це не про тотальне прибирання, а про делікатний старт сезону. Правильне обрізання допоможе рослинам бути сильнішими, забезпечить рясне цвітіння та збереже баланс у саду. І пам’ятайте, іноді найкраще, що ви можете зробити для свого саду — трохи почекати.