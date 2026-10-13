Які багаторічники варто обрізати після перших заморозків, а що краще залишити недоторканим

Обрізання рослин в саду / © Credits

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Перші сезонні заморозки часто сповіщають про завершення періоду активного росту рослин для багатьох садівників. Однак це не означає, що всі садові роботи на цей рік закінчено. Залежно від того, які саме рослини ростуть на ваших клумбах, може знадобитися додаткове прибирання та підготовка до наступного сезону — особливо коли йдеться про багаторічники.

The Spruce розповів про обрізання багаторічників наприкінці сезону та застеріг від поширених помилок.

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Найкращий час для обрізання багаторічників

Питання про те, коли найкраще обрізати багаторічники, часто викликає суперечки серед садівників: одні фахівці наполягають на ретельному осінньому прибиранні, тоді як інші обирають більш вільний підхід і відкладають це завдання до весни.

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Річ у тому, що деякі багаторічники варто обрізати після перших заморозків, тоді як інші краще залишити стояти протягом зимових місяців. Різниця здебільшого полягає в тому, що саме зручніше прибирати восени, а що — навесні.

Не існує єдиного правила, яке стосувалося б усіх багаторічників. Найкращий підхід залежить від характеру росту рослини, її вигляду взимку, схильності до ураження шкідниками чи хворобами, а також від місцевих кліматичних умов.

Також важливими є поточне здоров’я та загальний стан рослини. Якщо ви маєте справу з багаторічником, ураженим серйозними шкідниками, хворобою чи грибком, завжди варто обрізати його якомога раніше.

Так само садівники в тепліших і вологіших регіонах часто прагнуть привести сад до ладу восени, адже хвороби та шкідники, що зимують у рослинах, можуть стати серйозною проблемою за відсутності стабільних морозів, здатних їх знищити.

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Багаторічники, яким корисне осіннє обрізання

Отже найчастіше першими зазвичай обробляють трав’янисті багаторічники з м’ясистими стеблами.

З ними часто легше працювати, якщо обрізати їх до настання сильних або повторюваних заморозків, оскільки низькі температури руйнують структуру тканин стебла. Після промерзання листя стає вологим і млявим, через що його важко прибирати.

До таких рослин належать хости, дельфініуми, півонії, дицентра («розбите серце»), жоржини, запашний горошок, лілейники тощо. Хоча осіннє прибирання цих рослин не є обов’язковим, видалення старих стебел і листя після перших заморозків може полегшити догляд за садом і зменшити кількість рослинних решток, що перегнивають на грядках протягом зими.

Крім того, залежно від місцевого клімату, такі рослини можуть створювати сприятливі умови для розвитку хвороб і розмноження слимаків чи равликів, що зимують у саду. Варто звернутися до місцевої служби агрономічних консультацій (наприклад, при університеті), щоб дізнатися, які саме багаторічники у вашому регіоні доцільно обрізати перед зимою.

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Багаторічники, які можна залишати на зиму

З іншого боку, садівники часто залишають деякі багаторічники на зиму — чи то заради естетичної привабливості, чи для підтримки живої природи, чи просто задля зручності.

Рослини з одеревілими або схожими на солому стеблами зберігають форму протягом зими, додаючи ландшафту висоти й виразності, а деякі з них навіть слугують важливим джерелом їжі для місцевої фауни.

До поширених прикладів багаторічників, які садівники не радять обрізати після перших заморозків, належать: рудбекія («чорноока Сюзанна»), ехінацея, декоративні злаки, очиток (особливо високорослі сорти), лаванда, троянди тощо.

Оскільки ці рослини зберігають свою форму, садівники можуть залишити їх на зиму, а старі пагони видалити наприкінці зими або на початку весни. Залежно від виду, нові пагони можуть з’являтися зі стебел або з кореневої системи.

Якщо ви не впевнені, коли саме слід обрізати вашу багаторічну рослину, найкраще пошукати інформацію про догляд за конкретним видом.

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